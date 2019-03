Ospina cosciente | sottoposto ad esami

Ospina si accascia al 41' di Napoli-Udinese. «È cosciente in ospedale - Tac negativa» : Paura per il portiere del Napoli, David Ospina, che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' della sfida contro l'Udinese, si è accasciato...

Ospina in ospedale - ma cosciente. Grave errore non sostituirlo : Notizie confortanti arrivano dai colleghi di Sky sulle condizioni del portiere del Napoli David Ospina che si era accasciato a terra al 40′ della partita contro l’Udinese. Trasportato immediatamente in ospedale, il calciatore è cosciente e verrà sottoposto ai controlli necessari. Subito al suo fianco la moglie che era allo stadio e lo ha raggiunto. C’è tanto da recriminare sulla mancata sostituzione di Ospina al 4′, ...