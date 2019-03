L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...

Arriva il secondo oro per l’Italia ai Mondiali di biathlon - Windisch campione del mondo nella mass start : Windisch, rimonta epica nella mass start maschile: l’azzurro per la prima volta è campione del mondo L’Italia non vinceva una medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon da 22 anni, ne conquista due nello stesso giorno. A Oestersund accade l’incredibile: se il primo titolo iridato della carriera di Dorothea Wierer era un premio alla stagione della consacrazione di un’atleta già fortissima, che non a caso è anche ...

Il presidente del Family day : 'Alle europee sosterremo Fratelli d'Italia. Appoggiano le nostre istanze' : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre ...

Tumori - team di ricercatori Italiani scopre nuovo ruolo di una proteina di riparazione delle cellule : Da Siena a Philadelphia passando per Avellino e Napoli. Passa per queste città la scoperta che porta un contributo alla lotta contro i Tumori. Si tratta di una proteina nota per il suo ruolo nella regolazione dell’espressione genica, cioè quel cammino che dal gene porta alla produzione della proteina corrispondente, che ha in realtà un compito fondamentale nel prevenire l’accumulo di mutazioni e l’insorgenza di malattie come il cancro. La sua ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario : 'Governo del Ni e l'Italia galleggia' - Gentiloni eletto presidente : E' indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale perché la lotta alla povertà è la condizione per stare meglio tutti". "Se il governo non lo fa incontriamo noi ...

158° Anniversario dell’Unità d’Italia : le FOTO delle celebrazioni e del passaggio delle Frecce Tricolori sul’Altare della Patria [GALLERY] : 1/27 Valerio Portelli/LaPresse ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario : "Governo del Ni e l'Italia galleggia" : L'ex governatore del Lazio all'assemblea a Roma: "Dobbiamo cambiare, serve un partito più aperto". Gentiloni presidente a larga maggioranza

Romano Prodi vuole il male dell'Italia : "Angela Merkel a capo della Commissione Europea" : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti ci porta in dote anche il ritorno di Romano Prodi, che ha recentemente detto di star pensando a riprendere la tessera del partito e dunque al ritorno in politica. Un'ulteriore conferma arriva in un'intervista a L'Espresso, in cui Mortadella si lancia in un appello da

El Mkhayar - il jihadista dell'ISIS che voleva farsi esplodere in Italia e ora vuole tornare nel nostro Paese : Se ci si unisce a una setta fanatica che ha sterminato intere popolazioni, schiavizzato migliaia di donne e compiuto attentati in tutto il mondo non si può certo dire di essere «stanco» e di «voler ...

Via della Seta - la Casa Bianca ad Affari 'Danneggerà la reputazione dell'Italia' : Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambito della Belt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council... Segui su Affaritaliani.it