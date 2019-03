Le storie segrete di Metro - articolo

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) La stazione è abbandonata, i binari sono coronati da una montagna di spazzatura. Ci sono libri, mobili, giornali, biciclette rotte, busti di eroi dimenticati, oggetti del vecchio mondo che prendono polvere. Forse anche gli oggetti hanno dei ricordi? In questa stazione, le persone vedono delle cose. Artyom ha una visione di due uomini anziani che discutono di dio e del destino, fumando shisha, mentre un gatto dorme pigramente accanto a loro. Omero ha visto le cose com'erano un tempo: il binario affollato di pendolari nell'ora di punta, le eleganti carrozze simili a fantasmi che scivolavano sulle rotaie. E Hunter ha visto se stesso, o almeno una parte di sé, in cui preferirebbe non riconoscersi.Siamo a Polyanka, la cosiddetta "Stazione del Destino", in cui alcuni fortunati viaggiatori ricevono in dono delle visioni o incontrano il fato. Alcuni di loro credono a queste, altri ...

Eurogamer_it : “Un impero fatto di miti e leggende.” #Metro2033 #MetroExodus - Crsissi : @__breathe @ISilenzio La gente ha cicatrici in tanti posti impensabili.Sono mappe segrete delle storie personali. L… - PaolaSecondin : ROMANTICHE FANTASIE #ebook gratis Le donne amano sognare, vivono di segrete emozioni e di romantiche fantasie. Da… -