I gatti fanno diventare matti Ma sarà vero?

(Di domenica 17 marzo 2019) Che ifacciano impazzire i loro proprietari è risaputo, ma di recente quest’idea ha smesso di far sorridere e sta creando un reale allarme. Dovuto a uno studio che mette in relazione il contatto con ie la malattia mentale, in particolare la schizofrenia. A causare la malattia in realtà non è il felino ma il toxoplasma gondii, un organismo microscopico che si diffonde attraverso le feci del gatto e di altri animali: isi ammalano mangiando animali infetti, e diffondono la malattia attraverso le feci. Esperimenti su animali hanno mostrato che il parassita può provocare alterazioni del carattere, in conseguenza a un’alterazione di livelli di dopamina a livello cerebrale, che comportano tra l’altro un’alterata percezione del pericolo: i topi infettati dal parassita non scappano di fronte aie ne diventano facile preda, aumentando così le probabilità di diffondere il ...

