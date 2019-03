Da Jeff Bezos a Elon Musk | ecco gli aerei privati dei miliardari tech

Jeff Bezos è il più facoltoso al mondo - il più ricco mai vissuto era in Africa : Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è l'uomo più ricco del mondo, secondo Forbes. Con circa 131 miliardi di dollari Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna, ma non l'uomo più ricco di tutti i tempi ...

Forbes conferma Jeff Bezos la persona più ricca al mondo : Jeff Bezos , il 55enne fondatore di Amazon, si conferma per il secondo anno consecutivo la persona più ricca al mondo , con un patrimonio di 131 miliardi di dollari cresciuto di 19 miliardi in un solo ...

Forbes : il più ricco d’Italia è Giovanni Ferrero - Jeff Bezos resta primo al mondo : Giovanni Ferrero è il più ricco d'Italia. A incoronarlo è Forbes nella classifica annuale dei miliardari mondiali. L’imprenditore italiano si piazza al trentanovesimo posto nella classifica dei “Paperoni” del pianeta. Il più ricco al mondo è il patron di Amazon Jeff Bezos con 131 miliardi di dollari, secondo Bill Gates.Continua a leggere

"Forbes" : Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo con 131 miliardi di dollari : Per la seconda volta in un decennio, il numero di miliardari e il loro patrimonio totale sono diminuiti: ci sono 2.153 miliardari, 55 in meno rispetto a un anno fa

Forbes : Jeff Bezos si conferma la persona più ricca del mondo : New York, 5 mar., askanews, - Per il secondo anno consecutivo, Jeff Bezos è la persona più ricca del mondo. Il patrimonio del fondatore di Amazon, 55 anni, è aumentato di 19 miliardi in un anno, ...

Forbes : Jeff Bezos resta l'uomo più ricco del mondo : Seguono Bill Gates e Warren Buffett. Zuckerberg scende all'ottavo posto. Jeff Bezos rimane la persona più ricca del mondo, davanti a Bill Gates e Warren Buffett, secondo l'ultimo elenco stilato dalla rivista Forbes sulla classifica degli 'ultra ricchi'. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha perso tre ...

«The Amazon Race» - il videogioco che simula una giornata di lavoro nei magazzini di Jeff Bezos : Chi vuole lavorare in un magazzino di Amazon? Il colosso digitale impiega centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Un videogioco reportage dell'ABC, emittente australiana, permette di vivere l'esperienza sulla propria pelle. Si intitola The Amazon Race ed è possibile giocarci gratuitamente seguendo questo ...

Jeff Bezos è tornato single? : Jeff Bezos ha già rotto con la sua fidanzata Lauren Sanchez ? A giudicare dalle foto che lo vedono arrivare all'after party degli Oscar di Jay-Z e Beyonce con una donna misteriosa al suo fianco ...

Jeff Bezos : divorzio - casa - patrimonio e figli. Chi è il capo di Amazon : Jeff Bezos: divorzio, casa, patrimonio e figli. Chi è il capo di Amazon Chi è Jeff Bezos e moglie Jeff Bezos, Mr Amazon,è l’uomo più ricco del pianeta. La (ex) moglie MacKenzie Tuttle potrebbe apprestarsi a diventare la divorziata più ricca del mondo. Nel mondo del gossip è notizia da prima pagina, soprattutto vista la recente scoperta che Bezos è già con un’altra donna, Laura Sanchez, una giornalista messicana di 49 anni. Relazione che ...

Jeff Bezos - il National Enquirer e un vero dramma americano : Il presunto ricatto del settimanale scandalistico ai danni del proprietario di Amazon riguarda l’Arabia Saudita, l’elezione di Trump e la natura del potere. Leggi

Cosa si cela dietro il ricatto denunciato da Jeff Bezos? : ... fondatore e capo di Amazon, proprietario del Washington Pos t, centosessanta miliardi di patrimonio stimato che lo fanno essere secondo Forbes l'uomo più ricco del mondo. Le parti evidenti della ...

La spy story contro Jeff Bezos : New York. Da giovedì sera, da quando Jeff Bezos ha rivelato il ricatto tentato contro di lui dal tabloid National Enquirer, ci sono alcuni punti chiari e altri no. I punti chiari sono che la America Media Inc che possiede il tabloid e alcune foto nude di Bezos non può pretendere di sfidare il propri

Chi è David J. Pecker - l’uomo che ha ricattato Jeff Bezos : David J. Pecker. (foto: Francois Durand/Getty Images) La sua buona stella non è riuscita a proteggerlo. Nei giorni scorsi anche Jeff Bezos è stato ricattato. La minaccia recitava più o meno così: “O il tuo giornale smette di indagare sui problemi finanziari del National Enquirer e del suo editore, o noi pubblichiamo alcune tue foto private”. Il fondatore di Amazon ha denunciato il fatto con un lungo post su Medium. “Nei giorni scorsi mi è ...

Jeff Bezos denuncia il ricatto di un tabloid vicino a Trump : Jeff Bezos, fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha pubblicamente accusato il tabloid americano National Enquirer di estorsione e minaccia nei suoi confronti. Rifiutando di cedere al ricatto, il patron della multinazionale di ecommerce ha pubblicato le prove dell’intimidazione in un lungo post sulla piattaforma online Medium. Tutto inizia quando David J. Pecker, a capo del gruppo American Media, a sua volta proprietario ...