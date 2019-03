Clima | l’appello di Enrico Rossi | “La politica più che aderire deve fare”

Clima - l’appello della Lav : “Scegliere la dieta vegan come Greta Thunberg” : ”Anche Greta Thunberg è vegan a. Seguire il suo esempio, per salvare il Clima , vuol dire anche intervenire sulla nostra alimentazione quotidiana e salvare moltissime vite animali”. Lo sottolinea la Lav che partecipa allo sciopero per il Clima con le sue sedi locali, con lo slogan ”Il Clima lo cambi tu, cambia menù” e distribuendo omaggi 100% vegetali per invitare tutti a ripensare le proprie abitudini alimentari. A ...

Clima - l’appello di Greta Thunberg : il 15 marzo “sciopero nelle scuole” : Greta Thunberg ha lanciato un appello per chiedere azioni contro i cambiamenti Climatici. Il 15 marzo, ha scritto su Twitter, “lo sciopero nelle scuole continua, in 957 luoghi in 82 Paesi. Abbiamo bisogno di tutti. Passaparola!“. La 16enne svedese è diventata simbolo della lotta al global warming: spera di far scendere in piazza decine di migliaia di giovani per i “Friday for Future” L'articolo Clima, l’appello di ...