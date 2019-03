Clima | Casellati | “La politica non può restare a guardare”

meteoweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) “La questione dei cambiamentitici non è più eludibile nell’agendainternazionale cosi’ come in quella dei singoli governi”, dice la presidente del Senato, Elisabetta, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo la manifestazione dei ragazzi di venerdì scorso.“L’Italia – afferma – per troppo tempo è rimasta a guardare, affrontando il problema maltempo con un approccio emergenziale, quando invece morti, feriti, sfollati e interi territori devastati, da oltre 20 anni ci dicono che siamo in uno stato di pericolo costante”.ricorda di aver proposto l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta “per capire il perché di tanto immobilismo e tanti interventi sbagliati e per riuscire ad avere un quadro preciso e dettagliato dei luoghi in cui gli interventi sono più ...

