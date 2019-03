ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky al termine di Napoli-Udinese: L’Arsenal? «La sfida con l’Arsenal ci terrà stimolati in campionato, tutti vorranno giocare questa partita. Prima dell’Arsenal ci saranno tre gare di campionato, dopo lache ciperché abbiamo alcuni calciatori da» Sul derby-Inter:«Alc’è mio fratello in panchina (Gattuso, ndr), non posso che tifare per loro»Su Ospina:«Fortunatamente niente di grave. Ha fatto la tac ed è risultata negativa. Deve stare sotto controllo, ma sta bene. Era cosciente»L'articolo: «Laciper» ilNapolista.

Iamnaples : ''Ospina fortunatamente non ha nulla di grave'' - napolista : #Ancelotti: «La sosta ci serve per recuperare. Stasera tifo #Milan» #NapoliUdinese -