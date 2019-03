Tumore prostata | nuove cure chemio-free promettono quattro anni di vita in più

Tumore alla prostata : nuovo farmaco allontana le metastasi : Due anni in più senza dolore, con una buona qualità di vita, liberi dalle metastasi: è il risultato possibile con una nuova molecola (apalutamide) per la terapia del Tumore alla prostata non metastatico ma ad alto rischio di diventarlo, approvata poche settimane fa dall’Agenzia europea per i farmaci (Ema) per il trattamento dei pazienti che sono anche resistenti alla terapia ormonale classica. In attesa dell’arrivo del farmaco ...

“Tre anni di attesa per un intervento di rimozione di un Tumore della prostata” : il Cardarelli chiarisce : In merito alle notizie di stampa per le quali un paziente avrebbe “atteso tre anni prima di essere chiamato per un intervento di rimozione di un tumore della prostata” la direzione generale del Cardarelli fa sapere quanto segue: Avviate le dovute verifiche è emersa una realtà molto differente da quanto riportato. I dati certificati risultanti dai sistemi di gestione dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli mettono in luce una realtà ...

Prostata - sorvegliare il Tumore è valida alternativa ad intervento drastico : Fare del tumore un sorvegliato speciale, monitorando regolarmente l'evolvere della situazione, può essere una valida opzione terapeutica in caso di carcinoma prostatico di piccole dimensioni e bassa ...

Tumore della prostata. All'Ospedale di Marsala attiva la "Fusion Biopsy : 'La Fusion Biopsy è una tecnologia che consente di ottenere una diagnosi precoce e accurata del Tumore della prostata - ha spiegato Caldarera - la neoplasia maschile più diffusa nel mondo occidentale.