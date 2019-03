Sindacati | non liberalizzare subappalti

I cavatori delle coop contro i Sindacati : «Non ci hanno difeso» : Carrara - "Condividiamo le motivazioni che domani, venerdì, porteranno i lavoratori del settore edile a incrociare le braccia, perché anche noi siamo convinti che solo la crescita economica, e quindi ...

[L'analisi] Il salario minimo garantito non piace alle imprese - e neppure ai Sindacati : Quando l'idea l'ha messa sul tavolo Renzi, come necessario complemento del Jobs Act e la rilancia Di Maio, come indispensabile antidoto al Jobs Act, le possibilità sono due. O il problema è talmente ...

Fca - firmato rinnovo contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di Sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Ex Ilva - Sindacati scrivono a Di Maio e Costa : “Bonifiche a Taranto ferme : non c’è un progetto né una data d’inizio” : I lavori di bonifica dell’ex Ilva sono fermi, non c’è un real progetto né una data di inizio. Nonostante le risorse siano già stanziate. È quanto denunciano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Taranto in una lettera inviata a Luigi Di Maio e Sergio Costa nella quale viene chiesto al governo di convocare un tavolo ministeriale per definire un piano che consenta di “partire il prima possibile” secondo quanto previsto ...

Inps - Sindacati denunciano Tito Boeri per “comportamento antisindacale” : “Piano del personale non rispetta contratto” : “Comportamento antisindacale”. Con quest’accusa i sindacati del settore pubblico, Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Cida, hanno denunciato,riporta l’AdnKronos, il presidente dell’Inps Tito Boeri. Secondo le rappresentanze, Boeri ha attuato, con la Determinazione numero 153 del 30 novembre scorso, un piano dei fabbisogni di personale contrario alle regole delle associazioni di categoria. Assistiti dall’avvocato Emanuele ...

Sindacati in piazza - Landini guida la protesta : “Non ci fermeremo” : La prima piazza di Maurizio Landini da segretario della Cgil è una evocativa piazza San Giovanni affollata quanto basta («noi non diamo i numeri, ce ne sono troppi che li danno in questo Paese, noi diciamo: contateci voi»), punteggiata di bandiere e palloncini colorati sotto un tiepido sole primaverile. “Futuro al lavoro”, la prima iniziativa dell’...

Governo - Sindacati : così non va - ci ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - Il popolo del lavoro scende in piazza e manda un messaggio molto chiaro al Governo Lega-M5S: cambi rotta sulle scelte economiche contenute nella manovra e si confronti con le ...

Landini : singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i Sindacati italiani : Grande manifestazione contro il Governo grillino. In piazza a Roma sono scesi Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan è “Futuro

Governo - Sindacati : così non va - ci ascolti o non ci fermeremo : Roma, 9 feb., askanews, - Il popolo del lavoro scende in piazza e manda un messaggio molto chiaro al Governo Lega-M5S: cambi rotta sulle scelte economiche contenute nella manovra e si confronti con le ...

Sindacati in piazza - Landini : 'Non si cambia il Paese contro chi lavora' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni - Sindacati : ‘Quota 100 non aiuta a superare la legge Fornero’ : Lavoro e Pensioni, welfare e fisco: è per sollecitare interventi su questi fronti che domani 9 febbraio scenderanno in piazza a Roma migliaia di lavoratori di Cgil, Cisl e Uil che promuovono una manifestazione unitaria dal titolo #FuturoalLavoro. L’appuntamento è a piazza San Giovanni in Laterano. Si prevede una grande partecipazione sulla base delle adesioni già registrate dai sindacati, con pullman pronti ad arrivare da ogni parte d’Italia. La ...

Sindacati sabato in piazza contro il governo. Landini : "Se non ci ascoltano - non ci fermeremo" : Domani, 9 febbraio, i Sindacati saranno in piazza per chiedere al governo un confronto sulle scelte da prendere in merito ai temi occupazionali. Lo slogan è #Futuroallavoro e Maurizio Landini promette: "Se il governo continua a non ascoltarci, non è che ci fermiamo il 9". Il segretario generale della Cgil chiama a raccolta ricordando che il "nostro interlocutore è il presidente del Consiglio Conte" e che "ad oggi ci sono ...

Pensioni - Sindacati : 'Quota 100 non basta - serve riforma strutturale' : Le domande di prepensionamento con il famigerato meccanismo della Quota 100 sono arrivate a circa 24 mila con una maggiore affluenza nel Sud Italia mentre il Fondo Monetario Internazionale avanza le sue critiche verso le misure bandiera contenute nel maxi decreto che al momento è in Senato per la conversione legge. Le polemiche sono accese anche dalle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil visto che, dal canto loro, la Quota 100 voluta dalla ...

Di Maio sui Sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...