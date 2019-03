Semplici | “Grande prestazione | ora dobbiamo continuare così”

calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Il tecnico della Spal, Leonardoha commentato, ai microfoni di Sky, ladella sua squadra, vincitrice sulla Roma: "Abbiamo fatto una grande, ci mancava la vittoria da troppo tempo. Sono stati bravi sia i singoli che il gruppo. I ragazzi hanno dato tutto per vincere contro una squadra forte come la Roma. Mi ero raccomandato di tenere palla, non era facile, ma abbiamo espresso le nostre qualità; c'è grande soddisfazione ma bisognerà giocare sempre così per salvarci". Su Lazzari: "E' un giocatore fondamentale per noi, però voglio esaltare la gara del gruppo". Sull'esperimento Missiroli in regia: "E' un ragazzo duttile, ha fisicità e grande intelligenza, ci serviva stasera uno come lui".

