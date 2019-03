Rai | Salvini attacca Fazio | “A lui dieci volte il mio stipendio | mi girano le scatole”

Salvini primeggia nei tg Rai - Berlusconi domina a Mediaset. Ecco i dati Agcom : Salvini, Berlusconi Matteo Salvini primeggia, non solo nei sondaggi. E parla un sacco. Il vicepremier e Ministro dell’Interno risulta infatti il politico che ha parlato di più nei telegiornali della Rai (ad eccezione del Tg3) nel periodo dal primo al 28 febbraio 2019. Le dichiarazioni del leader leghista in veste istituzionale hanno trovato ampio spazio anche sulle testate delle altre emittenti, ma in misura minore. Nei Tg Mediaset, ad ...

Politici in tv a febbRaio 2019 - Salvini primo al Tg1 e Tg2 - Berlusconi a Mediaset : Il vice Premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è il politico che parla di più nei telegiornali Rai (tranne che al Tg3); il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è primo nelle testate Mediaset; a La7 in vetta c'è il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S); a SkyTG24 il premier Giuseppe Conte. È il quadro che emerge dalle rilevazioni Agcom sul pluralismo politico in tv che riguardano il periodo dal primo al 28 ...

In Edicola sul Fatto del 13 Marzo : Rai - Salvini a reti unificate su Tg1 - Tg2 (e Sky) : Viale Salvini a reti unificate: su Tg1, Tg2 (e pure SkyTg24) Matteo straripa in tv. I dati dell’Autorità per le comunicazioni di Carlo Tecce Ora o Rai più di Marco Travaglio La scena di un gigante della tv, Freccero, costretto a render conto a una congrega di nani, i politici della commissione parlamentare di Vigilanza, e quella di un direttore generale come Salini convocato come una colf dal vicepremier Salvini la dicono lunga su quello ...

Rai - scontro Freccero-Lega in Vigilanza. M5s : ‘Non si faccia intimidire’. E su dati Agcom : ‘Narrazione schiacciata su Salvini’ : Ancora tensione tra Lega e M5s sulla Rai. Da una parte lo scontro tra il direttore di Rai2 Carlo Freccero e il leghista Paolo Tiramani in Commissione di Vigilanza Rai sui palinsesti del secondo canale. Un botta e risposta in un clima da “interrogatorio di polizia”, durante il quale Freccero è arrivato a minacciare le dimissioni e a contestare i “dati molto errati sull’audience” portati dal Carroccio. ...

Steve Bannon lancia un film su sé stesso. Nel tRailer compare anche Matteo Salvini : L'ex stratega di Donald Trump è il protagonista di The Brink, film-documentario sull'attività politica della destra nazionalista americana, prodotto da Magnolia Pictures e girato dalla giornalista e filmmaker statunitense Alison Klayman.

Rai E POLITICA/ Dietro le "risse" prende forma il nuovo partito Salvini-Di Maio : La Rai è uno dei terreni più favorevoli a praticare il finto gioco litigio/accordo sottobanco/nuovo litigio da parte di M5s e Lega

Rai - piano industriale in cda ma è polemica per incontro Salini-Salvini. UsigRai : “Subordinazione al governo” : L’azienda non conferma ma neanche smentisce l’incontro tra leader della Lega e l’amministratore delegato. Il sindacato dei giornalisti Rai, quindi, è sul piede di guerrra. In viale Mazzini sono ore movimentate. Nel pomeriggio l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, è pronto a portare il suo piano industriale al voto del consiglio d’amministrazione. Un piano modificato dopo un preventivo confronto con lo stesso ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio intervista Emmanuel Macron : bomba in Rai - l'affronto finale a Salvini : La spallata definitiva di Fabio Fazio a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A Che tempo che fa domenica sera andrà in onda l'intervista esclusiva al presidente francese Emmanuel Macron, con un Fazio zerbinatissimo direttamente all'Eliseo al cospetto di Suo Galletto. Lo ha annunciato lo stesso conduttore

Michele Santoro - il delirio sul ritorno alla Rai : "Fico - mi appello a te". La vergogna contro Salvini e Lega : Al primo cenno di un possibile ritorno di Michele Santoro in Rai, tra i leghisti si è scatenata una vera e propria rivolta. I deputati del Carroccio in Commissione parlamentare di Vigilanza hanno subito chiesto chiarimenti, dopo le indiscrezioni sulla decisione del direttore di Raidue, Carlo Freccer

Fazio sfida Salvini : 'Sto qua due anni' - se sospeso Rai rischia di pagare super penali : "Sto qua due anni". Con una battuta fatta nel corso di una puntata "Che tempo che fa" Fabio Fazio si può dire che, seppur in maniera velata, abbia lanciato una vera e propria sfida a Matteo Salvini che, con il nuovo corso dirigenziale in Rai, si augurava, in un certo senso, il taglio di alcuni personaggi televisivi che guadagnavano troppo e che, evidentemente, non gli suscitavano troppa simpatia. Non serve essere degli stregoni per capire che ...

Quota 100 - Salvini dice che un'azienda manda in pensione 150 opeRai e ne assume altrettanti : è vero? : Su Twitter il vicepremier ha ventilato un rapporto 1 a 1 tra pensionati-neoassunti, ma l'azienda ne prenderà un centinaio in tre anni. Il fact checking

Luca e Paolo - la canzone anti Salvini in diretta : terremoto nel pomeriggio Rai : Roberto Saviano che fa il monologo anti Salvini, Luca e Paolo che cantano la canzone sfottò del ministro leghista. Ieri in Rai era decisamente una giornata contro il vicepremier e la chiusura dei porti. I comici Luca e Paolo durante Quelli che il calcio, su Raidue, hanno cantato una versione di Teo