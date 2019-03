repubblica

(Di sabato 16 marzo 2019) Se Gordon guarda alla tecnologia e agli effetti deludenti, sulla produttività, della rivoluzione informatica, Summers pensa alla finanza e alla politica monetaria: i tassi d'interesse reali sono ...

_sunfIowers_ : RT @l_patrizia: Vorrei dire alla signora Pavone che dire 'quella bimba con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma… - raspa90 : RT @repubblica: Quella sindrome giapponese che attanaglia l'Europa - repubblica : Quella sindrome giapponese che attanaglia l'Europa -