Per Matteo Salvini l' unico estremismo da attenzionare è quello islamico

Matteo Salvini - il giudice lo elogia Per le politiche sui migranti? La vergogna : linciato dai colleghi : È finito nell'occhio del ciclone Roberto Politi, il presidente del Tar di Brescia, che nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha avuto l'ardore di promuovere in modo piuttosto netto le politiche di questo governo e, in particolare, le mosse di Matteo Salvini sul fronte dell

Nuovi casting Per un film di Matteo Garrone e selezioni Per l'Orchestra Regionale Toscana : Sono attualmente in corso Nuovi casting per il film diretto dal regista Matteo Garrone, dal titolo Pinocchio, per realizzare alcune riprese da effettuarsi in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per la Fondazione Orchestra Regionale Toscana per alcuni ruoli d'orchestra. Pinocchio Per la realizzazione del nuovo film diretto da Matteo Garrone dal titolo Pinocchio, prodotto da Archimede Srl e supportato da Apulia film Commission, OZ film ...

Matteo Salvini inchioda la sinistra : "Avete coccolato i terroristi Per anni - ora la Lega..." : Un Matteo Salvini scatenato. "Trova le differenze: intellettuali e politici di sinistra li hanno coccolati per anni, la Lega li vuole riportare nelle galere italiane. Dopo il rientro del criminale Battisti noi andiamo avanti: volere è potere!". Così, di buon mattino il sabato, il vicepremier leghist

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini Per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Otto e mezzo - Matteo Renzi da Lilli Gruber. A casa notano una cosa : 'Lì Per un solo motivo' - umiliato : Soprattutto, però, a Renzi viene rimproverato un difetto che lo ha reso celebre in questi mesi ai margini della politica. L'essersi trasformato da piazzista politico a piazzista tout-court, con ...

Otto e mezzo - Matteo Renzi da Lilli Gruber. A casa notano una cosa : "Lì Per un solo motivo" - umiliato : Non è andata benissimo l'ospitata di Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'ex segretario del Pd ha raccolto più critiche e insulti che applausi, almeno stando alle reazioni in diretta dei telespettatori su Twitter. Contestata la conduzione di Lilli Gruber, troppo condiscendente ("Quando era stata un cane d

Matteo Salvini - il sondaggio di Ferrari Nasi che spaventa la Lega : "Dove sta Perdendo voti" - bomba inattesa : L'effetto-M5s la Lega lo sta scontando soprattutto nelle sue roccaforte storiche. Secondo il sociologo e sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi, intervistato da Italia Oggi, è proprio tra Veneto e Lombardia che il Carroccio perde consensi, in netta contro-tendenza rispetto al dato nazionale. Dove alle pol

Nuova Zelanda - Matteo Salvini : "Condanna Per gli assassini - preghiere Per le vittime e Per chi è colpa mia..." : Matteo Salvini, dopo gli attacchi indiretti della sinistra, zittisce tutti sulla strage in Nuova Zelanda: "Condanna e disprezzo assoluto per gli infami assassini, preghiere per le vittime innocenti, compassione per quelli che 'è sempre colpa di Salvini'", scrive il ministro dell'Interno in un post s

Il duello in tv - Matteo Renzi contro Marine Le Pen : “Lei ha Perso sempre - io solo qualche volta” : Acceso scontro verbale fra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese ‘L’Emission politique’ della tv pubblica France 2. “I francesi – ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino – potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei”.--“Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise - una buona gara Per scacciare i fantasmi di Minsk : Unico obiettivo: scacciare i fantasmi. A distanza di due mesi dalla beffa dei Campionati Europei, in cui Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno visto sfumare la medaglia di bronzo per soli quindici centesimi, la coppia azzurra scalda i motori per voltare pagina ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena Della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Dopo aver ottenuto con ...

Iniziate le riprese de I Fratelli Caputo in Puglia : Mediaset ruba i volti di Don Matteo e Montalbano Per la sua commedia : Passa il tempo e arrivano nuove conferme, Mediaset ha deciso di riscrivere la pagina della sua serialità ma per farlo ha pensato bene di continuare ad attingere dalla prima serata di Rai1. In questi giorni sono Iniziate le riprese de I Fratelli Caputo in Puglia e le rivelazioni che arrivano dal set e riportate da www.leccenews24.it non fanno altro che confermare che il Biscione ha intenzione di prendere tutto quello che può dalla fiction Rai, ...

Ronde van Drenthe 2019 : Matteo Moschetti e Marco Canola le sPeranze azzurre - tracciato movimentato con sedici settori in pavé : Si correrà domenica 17 marzo la Ronde van Drenthe 2019, classica inserita nel calendario del UCI Europe Tour in qualità di evento di classe 1.HC. La corsa in linea andrà in scena in Olanda, nella provincia del Drenthe, e può vantare una lunghissima tradizione essendo nata nel 1960 come prova riservata esclusivamente ai dilettanti. Dal 1996 l’organizzazione ha poi aperto anche ai professionisti, elevando ulteriormente il prestigio della ...

Matteo Salvini - bomba di Dagospia : "Su cosa cadrà il governo". Un piano Perfetto - ma poi... : La bomba la sgancia Dagospia in uno dei consueti flash, per l'occasione ribattezzato "bomba flash". Si parla del governo. O meglio, della ipotetica fine del governo gialloverde. Secondo quanto riporta Dago, la maggioranza potrebbe rischiare sui dossier de "la via della seta" e del 5G, ovvero gli acc

Matteo Salvini - la vergogna di Pietro Grasso : usa i ragazzini Per farlo processare : Una discreta vergogna, quella prodotta da Pietro Grasso, il quale sfrutta anche dei ragazzini per di spingere per il "sì" al processo contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il leader di Liberi e Uguali, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook uno spot, una sorta di finto servizio giornali