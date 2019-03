Google Pixel 3 più fluidi con Android Q grazie a un aumento della frequenza

Inaspettatamente bello il Google Pixel 4 : così potrebbe piacere parecchio : Dopo avervi parlato del controverso Google Pixel 3 Lite, che dovrebbe comunque essere previsto per la prossima primavera, concentriamoci sul Google Pixel 4: il modello XL si è reso protagonista di una serie di immagini, la prima prodotta da PhoneArena.com sotto forma di render, e la seconda trafugata da SlashLeaks.com, sempre molto attento quando c'è da intercettare rumors sul conto di dispositivi non ancora lanciati sul mercato. Stando a ...

Google Pixel 4 XL potrebbe avere questo aspetto : Arriva da SlashLeaks un disegno, trasformato in render realistico da PhoneArena, di quello che potrebbe essere l'aspetto di Google Pixel 4 XL. L'articolo Google Pixel 4 XL potrebbe avere questo aspetto proviene da TuttoAndroid.

Primo riferimento ufficioso agli “ex” Pixel 3 Lite : sembra che li conosceremo come Google Pixel 3a : Potrebbe essere arrivata dal codice di Android Q beta 1 la parola "fine" alla ricerca dei nomi del Googlefonini economici L'articolo Primo riferimento ufficioso agli “ex” Pixel 3 Lite: sembra che li conosceremo come Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 potrebbe avere un generoso foro nel display e quattro fotocamere : I Google Pixel 4 potrebbero avere un foro nel display per contenere la doppia fotocamera anteriore: ecco che aspetto potrebbero avere gli smartphone. L'articolo Google Pixel 4 potrebbe avere un generoso foro nel display e quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Riaperto il discorso su Google Pixel 3 Lite : informazioni contrastanti : Non è stata abbandonata l'idea di un ormai prossimo Google Pixel 3 Lite, e più in particolare del modello XL, che pure dovrebbe arrivare per questa primavera. Il device è apparso nuovamente su Geekbench, mettendo in evidenza dati contrastanti con quanto si era vociferato nei mesi precedenti. Il device ha ripreso ad essere identificato come Google Pixel 3 Lite XL, e non più sotto la nomenclatura di 'Pixel 3a XL'. Le specifiche tecniche ...

Ecco perchè Android Q è disponibile anche per Google Pixel e Pixel XL : Dave Burke di Google ha spiegato che i Google Pixel e Pixel XL originali ricevono un supporto esteso ad Android Q "a grande richiesta". Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco perchè Android Q è disponibile anche per Google Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 Lite XL sorpreso su Geekbench con una “vecchia” conoscenza - lo Snapdragon 625 : Il noto portale Geekbench ha sorpreso a fare un giro il presunto Google Pixel 3 Lite XL equipaggiato con lo Snapdragon 625 di Qualcomm e 3 GB di RAM L'articolo Google Pixel 3 Lite XL sorpreso su Geekbench con una “vecchia” conoscenza, lo Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Android Q è ufficiale : già disponibile al download in beta per i Google Pixel : Google ha annunciato la disponibilità della prima versione beta di Android Q. Scopriamo le principali novità e i dispositivi sui quali può essere installato. L'articolo Android Q è ufficiale: già disponibile al download in beta per i Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Lookout è disponibile per i Pixel e consente ai non vedenti di identificare persone - oggetti e testo : Dall'annuncio al Google I/O 2018, Big G ha testato e migliorato la qualità dei risultati del riconoscimento dell'app Lookout che include persone, testo e oggetti. Gli utenti non vedenti possono selezionare la modalità "Esplora" per i nuovi spazi, "Shopping" per riconoscere codici a barre e valute e "Lettura rapida" per i cartelli e le etichette, inoltre la vista "Camera" fornisce il riconoscimento dal vivo. L'articolo L’app Google Lookout ...

La Gboard lancia la rivoluzione targata AI : dettatura offline - più veloce e precisa. Al via sui Google Pixel “inglesi” : Google ha annunciato una serie di novità per Gboard che in prima istanza riguarderanno coloro che utilizzano l'inglese e che possiedono un Google Pixel L'articolo La Gboard lancia la rivoluzione targata AI: dettatura offline, più veloce e precisa. Al via sui Google Pixel “inglesi” proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 3 accusano problemi al microfono durante le chiamate : Un numero sempre maggiore di Google Pixel 3 accusa dei problemi che si manifestano in chiamata. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso novembre L'articolo Alcuni Google Pixel 3 accusano problemi al microfono durante le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM : Che ve ne pare di Windows 10 su uno smartphone Android? Eccolo in versione ARM avviarsi a bordo di un Google Pixel 3 XL in questo breve video. L'articolo Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel e Pixel XL ottengono la LineageOS 16 ufficiale : Google Pixel e Pixel XL si aggiungono al già nutrito elenco di dispositivi con supporto ufficiale alla nuova LineageOS 16. L'articolo Google Pixel e Pixel XL ottengono la LineageOS 16 ufficiale proviene da TuttoAndroid.

La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento : Google sta gradualmente introducendo il tema scuro in molte delle sue app e servizi e l'interfaccia di aggiornamento dei dispositivi Google Pixel è l'ultima a riceverlo, inoltre, alcuni utenti vedono anche una barra con la percentuale dell'avanzamento del processo di installazione. L'articolo La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento proviene da TuttoAndroid.