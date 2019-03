Con Plague Inc i no-vax entrano nel mondo dei videogame

I No vax su Plague Inc? Il giorno in cui Controblastai Enrico Mentana - editoriale : Quando questa mattina ho acceso il PC per dedicarmi come da tradizione alla stesura di qualche news non avrei mai pensato che l'1 marzo sarebbe diventato il giorno in cui avrei contro-blastato Enrico Mentana. Ma il mondo, si sa, è pieno di sorprese.Ma partiamo dall'inizio. Mentre do un'occhiata alle notizie più interessanti delle prime ore della mattinata la mia attenzione cade su una decisione piuttosto particolare dei ragazzi di Ndemic ...