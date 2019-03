Trento | rissa tra studenti | gli frattura un gomito colpendolo con la mazza

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ancora violenza a scuola, in questo caso l"episodio in questione è avvenuto di fronte ad un istituto superiore di Cles, in provincia di.Decisi ad affrontarsi in una violenta resa dei conti, due ragazzini, entrambi 17enni, si sono dati appuntamento su Facebook. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i ragazzi non frequentano lo stesso istituto, e la loro lite si è originata in seguito ad un acceso diverbio nato fra le pagine dei social. Da qui la decisione di sfidarsi in uno scontro, che ha avuto luogo lo scorso mercoledì. Durante la ricreazione pomeridiana, uno dei contendenti si è presentato davanti alla scuola del rivale, armato di unada baseball. L"altro ragazzo non si è fatto trovare impreparato, dato che stava aspettando il coetaneo stringendo in mano un punteruolo da falegname.Davanti agli occhi degli altriha dunque avuto inizio il duello.Un ...

