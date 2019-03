Spazio | la NASA pronta a sbarcare su Marte con il primo elicottero

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Con la missione Mars 2020, lasi prepara asucon ilprogettato per volare su un altro pianeta: lo ha annunciato l’Agenzia in occasione di una conferenza al Kennedy Space Center per illustrare il futuro dell’esplorazione di Luna e. “Lae’ con te quando voli, anche su“, e’ lo slogan scelto dallaper presentare il velivolo. L’ha un peso piuma di 1,8 chili ed è munito di doppie pale controrotanti in grado di compiere circa 3000 giri al minuto. A bordo sono presenti alcune celle solari per ricaricare le batterie al litio e un meccanismo di riscaldamento che impedirà l’eccessivo raffreddamento dovuto al gelo delle notti su. Il velivolo viaggerà come payload di Mars 2020 che, una volta giunto a destinazione, si allontanerà dall’per trasmettergli i comandi e procedere con ...

