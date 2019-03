roma.repubblica

(Di venerdì 15 marzo 2019) A muovere i ragazzi, un'unica regola: nessun vessillo di, niente slogan politici, né colori. Solo cartelli, bandiere, cori e una parola di speranza: green

Corriere : «Fridays for Future», i cortei di Milano,Napoli e Roma Diretta video in corso - TuttoQuaNews : RT @rep_roma: Roma, Fridays for future, partito il corteo, in migliaia con Greta: 'Ci siamo rotti i polmoni' [news aggiornata alle 13:08] h… - rep_roma : Roma, Fridays for future, partito il corteo, in migliaia con Greta: 'Ci siamo rotti i polmoni' [news aggiornata all… -