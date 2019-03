Lega | proposta di legge in difesa del Made in Italy

Un registro dei marchi storici anti-delocalizzazione. Ecco la proposta della Lega : Mai più un caso Pernigotti , dove una società straniera compri un marchio storico del Made in Italy e poi sposti la produzione all'estero. La Lega e il vicepremier Matteo Salvini lanciano un disegno ...

Made in Italy - la proposta della Lega : marchi storici vietati a chi porta la produzione all’estero : «Se vuoi continuare a usare quel marchio storico, che è un valore aggiunto, devi mantenere la produzione in Italia». Matteo Salvini presenta alla Camera la norma per la tutela dei marchi italiani, con una proposta di legge per salvaguardare i marchi storici italiani, con oltre 50 anni. Insomma, un registro dei marchi come strumento contro le deloca...

SCUOLA/ Bocciature - esame di Stato e valore Legale : la proposta di Condorcet : Il gruppo Condorcet avanza una proposta di riforma dell'esame di Stato. E' legata alla struttura dei cicli e alla "bocciatura selettiva"

Pensioni Quota 100 : sconto di un anno e riscatto laurea. La proposta Lega : Pensioni Quota 100: sconto di un anno e riscatto laurea. La proposta Lega La Commissione Lavoro della Camera prosegue l’esame del cosiddetto “decretone” che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Terminata la fase di audizione di deputati ed esponenti istituzionali e delle parti sociali; dalla settimana prossima la Commissione passerà al setaccio gli emendamenti presentati da partiti di maggioranza e opposizione. Pensioni Quota ...

Vaccini - l'uscita di Salvini incrina l'asse Lega-Fi al Pirellone. Gallera : "Proposta di retroguardia" : l'assessore al Welfare dell'esecutivo del governatore leghista Fontana critica l'alleato in Regione sull'idea di riviare ancora la piena attuazione dell'obbligo vaccinale. Anche alla luce dei risultati raggiunti

Salvini annuncia proposta Lega : raddoppio delle pene per chi spaccia : Roma, 4 mar., askanews, - 'La Lega presenta un disegno di legge che, ahimè, la cronaca ci dice essere urgente, ci abbiamo lavorato per settimane. Il ddl prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della ...

Salvini annuncia proposta Lega : raddoppio delle pene per chi spaccia : Ti becco a spacciare e vai in galera", ha insistito.Salvini ha presentato il ddl contro lo spaccio di droga dopo il recente episodio di cronaca di due coniugi morti in un incidente stradale provocato ...

"Libri durino intero ciclo scolastico" - proposta Lega : Porre un argine alle spese che all'inizio di ogni anno scolastico le famiglie sono costrette a sostenere per versioni aggiornate dei libri di testo. E' lo scopo che si propone il ddl presentato dal ...

La proposta della Lega di limitare la musica straniera in radio è ridicola - pericolosa e sa un po’ di fascismo : Se un giorno non avessi sentito Joni Mitchell, non avrei mai fatto la cantautrice. D’altra parte sarebbe stato molto difficile lasciarsi ispirare da un modello italiano, perché semplicemente in Italia le cantautrici non esistevano. È uno dei motivi per cui trovo ridicola (e pericolosa) la proposta del leghista Alessandro Morelli di riservare almeno un terzo della programmazione radiofonica giornaliera alla produzione musicale italiana. Un ...

Cosa prevede la proposta della Lega per riaprire le case chiuse : (Foto: Getty Images) Le case chiuse, abolite nel 1958 con la legge Merlin, potrebbero presto riaprire. La quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera alla proposta di Antonio Guadagnini, leader della lista civica Siamo Veneto di istituire un albo per regolamentare la prostituzione. La legge passa ora al Consiglio. “Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole espresso sulla mia proposta”, ha dichiarato ...