Le cose più strane che succedono nel sonno | documentate dalla scienza

«cose positive da Mussolini» - Tajani si scusa : «Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia» : «Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e ...

Peter Sagan non ha dubbi : “nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Spalletti - affondo su Icardi : 'Dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . 'Sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi.

Spalletti - affondo su Icardi : 'Si sono dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . 'sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi.

Red Dead Online si aggiorna la prossima settimana : ecco tutte le novità più succose : La beta di Red Dead Online (scoprite la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 nella nostra guida) si espande la prossima settimana con il primo aggiornamento, in uscita il 26 febbraio. I dettagli rivelati direttamente sul sito di Rockstar Games.Preparati a nuovi eventi Free Roam, nuove modalità Resa dei conti e nuove gare. Quest'aggiornamento include anche la prima serie di nuove armi, abiti ed emote per il tuo personaggio, oltre ai ...

cosenza : catturato Francesco Strangio - tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia : È stato localizzato ad una distanza di circa duecento chilometri dal comune di San Luca, nascosto all'interno di un appartamento, Francesco Strangio, latitante pluri pregiudicato. L’uomo, in fuga da un anno era da sempre stato ritenuto “un elemento pericoloso” dalle Forze Dell’Ordine. La sua cattura rappresenta un’importante svolta nella lotta alla criminalità organizzata. Le dinamiche dell'arresto I carabinieri del Comando di Reggio Calabria, ...

Abruzzo - Danilo Toninelli è il più lucido dei grillini : "Peccato - non faremo più molte cose" : Di fronte alla sconfitta elettorale in Abruzzo il Movimento 5 stelle è andato in tilt. Non sa più cosa fare e nemmeno che strada seguire ora. "C'è un lagnarsi infantile per la sconfitta, che non si traduce in una reazione, in una risposta", scrive Augusto Minzolini su il Giornale. L'unico che sembra

Francesco Chiofalo dopo il tumore : i chili persi e le cose che non può più fare : Come sta oggi Francesco Chiofalo e le conseguenze post tumore al cervello Francesco Chiofalo ha raccontato le conseguenze del tumore al cervello a Verissimo. dopo l’operazione durata 14 ore, il Lenticchio di Temptation Island è dimagrito 20 chili. Non solo: al momento ha perso la sensibilità di alcuni arti. Tanto che per ora non può […] L'articolo Francesco Chiofalo dopo il tumore: i chili persi e le cose che non può più fare ...

cosenza - il Teatro dell’Acquario trionfa agli Ubu ma il Ministero non lo finanzia più. Moni Ovadia : “Scelta insensata” : È un po’ come salire sul palco dell’Academy Awards nella notte degli Oscar. Come aggiudicarsi un Tony Award a Broadway, un Laurence Olivier nel Regno Unito o il Molière a Parigi, i più importanti premi teatrali in Europa. Quest’anno, per la prima volta in 42 anni di storia anche il Teatro dell’Acquario di Cosenza, fondato dalla Cooperativa Centro Rat, ha vinto il trofeo più ambito per i teatranti in Italia, il Premio Ubu, ...

Aurora Ramazzotti : «Le mamme - che ci hanno dato le cose più importanti» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Sono creasciute insieme Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, affiatate come sorelle, e oggi che mamma e figlia sono diventate grandi continuano ad essere molto complici e a raccontare il loro rapporto (anche) via social. L’ultima, ...