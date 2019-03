Gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold in due offerte da non lasciarsi

Da Simone Cristicchi a Lella Costa : si apre la nuova stagione teatrale. Al via Gli abbonamenti : I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche il giorno stesso degli appuntamenti e sono previste riduzioni per under 30, over 65, gruppi di 12 persone, possessori della Carta ...

Cristina D’Avena al Romics - biGlietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma : Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di un grande evento speciale: ripercorrerà la sua carriera attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni e incontrerà i fan presenti. La data è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, pad.8, fiera di Roma. Alle ore 16.30 è atteso ...

Il Manchester United blocca Gli abbonamenti : prezzo minimo 530 sterline : Quanto costa abbonamento Manchester United? I Red Devils hanno deciso per la prossima stagione di congelare i prezzi dei tagliandi stagionali per le gare a Old Trafford. Verso il 2019/20, infatti, la società inglese ha scelto di bloccare i prezzi dei biglietti stagionali per l’ottava annata consecutiva, la nona negli ultimi dieci anni. abbonamenti che […] L'articolo Il Manchester United blocca gli abbonamenti: prezzo minimo 530 ...

A prova di attacco i Samsung Galaxy S10 : anti-virus di serie ma attenti aGli abbonamenti : L'aspetto sicurezza sui nuovissimi Samsung Galaxy S10 sembra essere davevr centrale: il produttore sudcoreano ha previsto che sui suoi dispositivi siano presenti i software anti-virus McAfee. La cosa può essere vista positivamente ma la scelta avrebbe anche i suoi punti critici. Cerchiamo dunque di capire l'una e l'altra posizione. Dotare un top di gamma dal prezzo ragguardevole di un anti-virus di ottima qualità come quello McAfee già ...

BiGlietti Napoli-Juventus : curve 40 euro - distinti 55 - ci sono anche i mini-abbonamenti : Dopo la decisione del ministero dell’Interno, che vi abbiamo dato qui e commentato qui, di aprire il settore ospiti agli juventini (con tessera) e di concedere i Biglietti solo ai non residenti in Campania con tessera del tifoso del Napoli, il Napoli ha diramato i prezzi dei Biglietti di Napoli-Juventus in programma domenica 3 marzo alle 20.30. Saranno messi in vendita i nuovi mini-abbonamenti. La vendita – sia per i Biglietti sia ...

Anche se giocherete Anthem in single player saranno necessari Gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

Napoli - le casse del Comune sono vuote : stop aGli abbonamenti per anziani e invalidi : casse a secco, il Comune taglia gli abbonamenti ai trasporti per i poveri. Per il 2019 sparisce il fondo da 1,6 milioni per gli sconti sui ticket Anm destinati ai pensionati e agli invalidi con...

Netflix alza i prezzi deGli abbonamenti negli Stati Uniti : Anno nuovo, nuovo rincari. È un ritornello ormai noto per molti servizi di base ma anche per qualche extra di intrattenimento. Anche la piattaforma di streaming video più importante al mondo si adegua. Netflix, che ha ormai raggiunto il valore di oltre 100 miliardi e ha 130 milioni di utenti al mondo, ha infatti deciso di aumentare i costi dei propri abbonamenti negli Stati Uniti. I rincari, tra il 13 e il 18%, riguardano tutte le opzioni di ...

Netflix aumenta Gli abbonamenti negli Stati Uniti - ma noi non dobbiamo preoccuparci : aumenta il costo di Netflix. Ma solo negli Stati Uniti e in quei paesi in cui la fatturazione e in dollari. L'aumento è del 13 e 18% rispetto al costo attuale.Quasi sicuramente però noi italiani ed europei non dobbiamo farci prendere dal panico e temere un nuovo aumento del costo dell'abbonamento mensile di Netflix. Infatti basta fare due conti, prendere una calcolatrice e scoprire che i nostri amici americani da oggi pagheranno ...