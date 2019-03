meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) ”Il, considerato daun mare interno, si asciuga ogni giorno di più. Una situazione vissuta con angoscia dalle migliaia di persone che vivono nel bacino del. Popolazioni che assistono impotenti alla morte lenta della loro ragione di vita’‘. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia del, Djimet Arabi, davanti al Consiglio dei diritti dell’uomo riunito a Ginevra.Quella dei riflessi dei cambiamentitici, ha ricordato il ministro, sono solo alcuni dei problemi a cui ildeve far fronte, oltre al terrorismo e alla povertà. Come sottolinea dal’Onu, i cambiamentitici rappresentano una delle minacce peggiori alla sicurezza di un Paese e ilne è un esempio tra i più drammatici.La profonda crisi che vive da tempo il Paese è legata alla tragica riduzione del, fonte di vita per milioni di persone. ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Clima: il lago Ciad è sempre più asciutto - - CdQCasalBertone : Siamo al fianco delle ragazze e ragazzi che stanno manifestando in tutta Italia. E alle 17 tutte e tutti al Lago Ex… - maripontt : RT @lagoexsnia: Una marea di studenti per rovesciare il sistema di sviluppo. Siamo ancora in tempo! Oggi alle 17:00 Lago Exsnia TUTTE e TUT… -