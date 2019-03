Clima : Anche a Palermo migliaia di giovani in corteo : migliaia di giovani palermitani stanno partecipando al corteo per chiedere interventi urgenti contro i cambiamenti Climatici. Il corteo è partito da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Ad aprire ...

Anche PD in piazza contro cambiamenti Climatici : È inoltre fondamentale promuovere e rafforzare con azioni coerenti e adeguate lo sviluppo della green economy e la transizione verso un'economia circolare' spiega ancora Zanoni che aggiunge: 'Nella ...

'Sciopero mondiale per il Futuro' anche a Parma. Venerdì la Marcia per il Clima arriverà in Piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

Friday for Future - 15 marzo : anche in Italia lo sciopero degli studenti contro il cambiamento Climatico - : Il 15 marzo niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo, che chiedono impegni concreti per preservare il pianeta nell'ambito dell'iniziativa "Fridays for Future", lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

'Anche gli adulti devono intervenire per salvare il Clima. Non c'è più tempo' : Ancora una volta Greta si mostra molto critica nei confronti dell'attuale classe politica globale. Alla domanda sul politico che l'ha fatta più arrabbiare in questi mesi, Greta indica coloro che '...

Clima - l’Onu : “In Artico +3-5°C nel 2050 anche con il taglio della CO2” : anche se il mondo dovesse tagliare le emissioni di gas serra in linea con l’accordo di Parigi del 2015, le temperature invernali nell’Artico aumenteranno di 3-5 gradi entro il 2050 e di 5-9 gradi entro il 2080, devastando l’area e scatenando l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. Lo afferma un nuovo rapporto dell’Onu sull’ambiente. Il rapido scongelamento del permafrost potrebbe persino ...

Venerdì "sciopero per il futuro" anche a Monza : la Brianza in piazza contro i cambiamenti Climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...

Australia : i cambiamenti Climatici minacciano l’economia - le banche esortano a prendere provvedimenti : Quelle che arrivano dall’Australia sono notizie che destano preoccupazione: la banca centrale Australiana avverte che il cambiamento climatico in corso potrà causare shock economici e minacciare la stabilità finanziaria del Paese, se le imprese non prenderanno atto al più presto dei rischi verso i loro investimenti. Ieri sera vi è stato un’importante intervento al Centre for Policy Development di Sydney, dove il vice governatore ...

Contest “Il Clima cambia - cambiamo anche noi” : la testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori : Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. “Agire in ...

#fridaysforfuture Contro i cambiamenti Climatici anche L’Aquila scende in piazza : L'Aquila - Il 15 Marzo, come in centinaia di città nel mondo, anche L’Aquila scende in piazza Contro i cambiamenti climatici. Già da 4 venerdì il Gruppo locale Fridays for Future - L’Aquila svolge attività di sensibilizzazione promuovendo ed organizzando i #fridaysforfuture che caratterizzano il movimento. Il movimento internazionale ha le sue radici nell’agosto 2018 quando Greta Thunberg, una ragazza di soli 15 ...

Clima : sciopero anche a Roma con i Giovani della Coldiretti : anche i Giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per lo sciopero globale per il Clima, aderendo alla mobilitazione nata dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti Climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è venerdì dalle ore 11,00 in ...

Global Warming - arriva il monito anche di Mattarella : 'Siamo sull'orlo di una crisi Climatica globale' : ... 'Mai come in occasione della tempesta Vaia è stato chiaro all'opinione pubblica italiana, che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese ...

Festa della Donna - 8 Marzo mai così caldo sull’Italia. Clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

Clima : studenti in corteo ad Amburgo - c'è anche Greta Thunberg : L'organizzazione giovanile 'Fridays for Future' sfila per le vie di Amburgo con l'obiettivo di portare l'attenzione sui temi dell'ambiente e del cambiamento Climatico. Alla manifestazione partecipano ...