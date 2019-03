Caso Ruby | morta Imane Fadil | testimone chiave contro Berlusconi | avvelenata da sostanze

Caso Ruby - morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio : Una delle testimoni del Caso Ruby è morta dopo un lungo ricovero in ospedale per un “mix di sostanze radioattive”. E prima di morire ha telefonato al fratello e all’avvocato, per dire la stessa identica frase: “Mi hanno avvelenato“. È un vero e proprio mistero quello legato alla morte di Imane Fadil, modella marocchina di 34 anni, testimone del processo Ruby ter, che vede tra gli imputati l’ex presidente del ...

Caso Ruby - morta la testimone Imane Fadil. Uccisa per un “mix di sostanze radioattive” : «Mi hanno avvelenata, aiutatemi». Quando il 29 gennaio scorso Imane Fadil, 33 anni, modella di origine marocchine, diventata celebre come testimone ai processi contro Berlusconi per le serate a luci rosse di Arcore, si era presentata all’Humanitas di Rozzano, non le avevano creduto subito. Di fatto però, Imane stava molto male e in pochi giorni le ...

Morta Imane Fadil - modella e testimone nel Caso Ruby. «Uccisa da sostanze radioattive». Lei aveva detto : «Sono stata avvelenata» : La 34enne, testimone chiave dell’accusa nei processi sul caso Ruby, è Morta il 1° marzo all’Humanitas. Disposta l’autopsia. Ai familiari e ai suoi legali aveva detto di essere stata avvelenata

Caso Ruby - morte Imane Fadil : arsenico e vecchi processi : È proprio vero che gli amori non finiscono mai. Sicuramente è vero per Silvio Berlusconi. La morte misteriosa di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del processo Ruby, riporta a galla una vicenda di cui il presidente Forza Italia è stato a lungo protagonista. E riaccende i riflettori sul passato recente dell'ex premier, su una storia che, dopo aver riempito le prime pagine dei giornali, da anni continuava ad essere ...

Morta Fadil testimone Caso Ruby - Lele Mora : 'Ragazza triste e insignificante' : 'Ricordo una ragazza triste, che doveva avere avuto un sacco di problemi, cercava una strada per il successo, ma era davvero insignificante e non ebbe nessuna fortuna'. Così , ex talent scout e ...

Morte Imane Fadil - teste del Caso Ruby. Lele Mora : “Ragazza insignificante - la portai io ad Arcore” : Lele Mora, ex talent scout e coinvolto nelle inchieste sul caso Ruby per favoreggiamento della prostituzione, ha parlato di Imane Fadil dopo la notizia della sua Morte. Ha ricordato la modella marocchina teste chiave nel processo contro Berlusconi come una ragazza “che doveva avere avuto un sacco di problemi”.Continua a leggere