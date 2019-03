Cambiamenti climatici | a Nuova Dehli il murales realizzato con lo smog

Migliaia di giovani in piazza contro i Cambiamenti climatici : ... limitando il suo costante innalzamento,; focalizzare l'attenzione, in ambito climatico, sui temi legati all'equità e alla giustizia; stare uniti e difendere l'indipendenza e l'autorità della scienza.

ANBI : gestire l’allarme idrico e aprire i cantieri per contrastare i Cambiamenti climatici : La comune preoccupazione per l’allarme idrico, presente nelle regioni settentrionali, è stata al centro dell’incontro fra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ed i vertici dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), rappresentati dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale, Massimo Gargano. In ...

Bari - gli studenti in piazza contro i Cambiamenti climatici : ... utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare; a Bari il circolo Eudaimonia parteciperà mercoledì 20 marzo in collaborazione con Corepla, coinvolgendo il XVII Circolo ...

Cambiamenti climatici - l’inverno caldo del Nord mette già in crisi il Po. E nel Delta risale l’acqua del mare : habitat a rischio : Quasi un mese senza pioggia, il secondo dall’inizio dell’anno, nella terra attraversata dal Grande Fiume. Così l’Emilia-Romagna si ritrova a metà marzo, con un piede ancora nell’inverno, a fare i conti con l’allarme siccità: l’acqua del Po è a livelli troppo bassi per il periodo, così come lo è quella di fiumi, laghi, invasi nel Nord Italia. E le conseguenze potrebbero farsi sentire nei prossimi mesi, quando sarà il momento di irrigare campi e ...

Tsunami - incendi - inondazioni : gli effetti sul mondo dei Cambiamenti climatici : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra fino all’aumento costante delle temperature medie, per finire ai rischi della salute umana...

Anche PD in piazza contro Cambiamenti climatici : È inoltre fondamentale promuovere e rafforzare con azioni coerenti e adeguate lo sviluppo della green economy e la transizione verso un'economia circolare' spiega ancora Zanoni che aggiunge: 'Nella ...

#FridaysforFuture - cos'è il maxi-sciopero ambientale contro i Cambiamenti climatici : La m0bilitazione arriverà anche in Italia, dove studenti di scuole superiori e università scenderanno nelle piazze di tutto il paese per chiedere una risposta politica alla degenerazioni delle ...

Cambiamenti climatici : il meteo pazzo anticipa e sconvolge le primizie : I Cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto di un inverno anomalo, con temperature bollenti e grave siccità. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato nei mercati di Campagna Amica in tutte le Regioni nel weekend che precede la primavera iniziative dedicate alla nuova ...

#FridaysforFuture - cos’è il maxi-sciopero ambientale contro i Cambiamenti climatici : Il 15 marzo gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza contro «l’assenza di politiche sul cambiamento climatico», ispirati dall’esempio di Greta Thunberg: la 15enne svedese che ha inaugurato la protesta da Stoccolma. E ora “rischia” il Nobel per la Pace...

#Fridayforfuture : AIAB aderisce alla mobilitazione - la sfida ai Cambiamenti climatici passa per l’agricoltura : I temi ambientali e dello sviluppo sostenibile sono strettamente connessi alla scelta del metodo produttivo, con profonde implicazioni reciproche. L’ultimo studio scientifico dice che se tutte le superfici agricole fossero coltivate con metodi biologici, le emissioni di CO2 causate dall’agricoltura potrebbero ridursi del 23% in Europa e del 36% negli Usa. Lo studio, diretto da Andreas Gattinger (FiBL – Istituto di ricerca per l’agricoltura ...

Shock in Nuova Zelanda : il ministro dei Cambiamenti climatici aggredito a pugni in faccia. La Premier : “Qui non ti aspetti che accadano queste cose” : Un ministro neozelandese è stato colpito a pugni in faccia mentre si recava al lavoro in quello che è un rarissimo attacco in un Paese in cui i politici si mescolano tra il pubblico in negozi, bar e impianti sportivi. James Shaw, ministro dei cambiamenti climatici e leader del partito dei Verdi, stava camminando nei pressi del Giardino Botanico di Wellington poco prima delle 8 (ora locale) di questa mattina, giovedì 14 marzo, quando un uomo ha ...

Meteo estremo - burrasche - siccità - temporali forti in aumento con i Cambiamenti climatici : Se ci facciamo caso, praticamente ogni giorno una parte di cronaca dei quotidiani parla di eventi Meteo estremi , anche in stagioni decisamente poco favorevoli come l'inverno o inizio primavera. I ...

Cambiamenti climatici : gli incendi “aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno” : “Il cambiamento del clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i Cambiamenti climatici che nasce ...