Bus Cotral finisce in una scarpata | passeggeri feriti

today

(Di venerdì 15 marzo 2019) Secondo i primi riscontri alcunisarebbero rimastiper poi essere affidati alle cure delle ambulanze del...

repubblica : Grottaferrata, bus Cotral esce fuori strada: quattro feriti - leggoit : #Roma, bus #Cotral finisce fuori strada: paura per 30 studenti a Grottaferrata - Sei_Colonne : Grottaferrata – Incidente in via IV Novembre, bus Cotral finisce fuori strada: passeggeri feriti… -