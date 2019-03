Ballando con le Stelle 2019 | forfait di Nancy Brilli Arrivano Nunzia De Girolamo e

davidemaggio

(Di venerdì 15 marzo 2019)DeCon i nomi dell’ex parlamentareDee della giornalista Marzia Roncacci (Tg2), il cast dicon leè completo. Ad ufficiare le ultime due concorrenti del varietà danzereccio di Rai1 è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha così svelato tutte le sue carte in vista del debutto fissato per il 30 marzo prossimo.Insieme alle due new entry, c’è anche una defezione, quella di, con la quale la trattativa non è andata a buon fine.Il nome diDeera già circolato nei giorni scorsi. 43enne, campana, Deè stata deputata di Forza Italia e Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del Governo Letta. Attualmente priva di incarichi pubblici, si cimenterà come ballerina su Rai1 e non sarà l’unica ex politica in pista, visto che nel cast dici sarà anche ...

