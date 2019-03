Australian GP | perdita di potenza per Gasly | “non sappiamo se abbiamo un problema o no”

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Pierreha avuto stamane qualchecon la sua Red Bull, il pilota è comunque giunto quarto nelle FP2 del Gp di Australia ha vissuto una mattinata tra alti e bassi nelle FP2 del Gp di Australia. Il pilota della Rd Bull è giunto quarto sul circiutoo, ma ha riscontrato problemi dinel finale che lo hanno costretto al rientro anticipato ai bos., ai microfoni di Skysport, ha analizzato così l’accaduto:seuno no, maavuto unadiin curva 15 eddeciso di tornare ai box per esaminarla meglio. Oggi è stata comunque una buona giornata perché siamo riusciti a trovare una buona direzione tra le PL1 e le PL2 e mi sono sentito meglio in macchina. C’è sicuramente ancora del lavoro da fare, ma la cosa importante per me era sentirmi meglio con la vettura e ci siamo riusciti. Speriamo di ...