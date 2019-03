Anoressia e bulimia | esordio sempre più precoce e aumentano i casi

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Si abbassa l’età dell’dellae dell’, sono colpiti anche i bambini etra i ragazzi“. E’ il quadro tracciato dagli esperti riuniti oggi a Roma al ministero della Salute per la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. I lavori sono stati aperti dal ministro della Salute, Giulia Grillo. “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una situazione complessa soprattutto sulla presa in carico dei giovani – ha affermato il ministro – Bisogna lavorare con molto più impegno a percorsi dedicati e migliorare la risposta territoriale, potenziando le strutture“. L’incidenza stimata dell’nervosa è di almeno 8-9 nuoviper 100 mila persone in un anno tra le donne – evidenziano i ...

Corriere : Il cibo che uccide testa e corpo: il 15 marzo si celebra la Giornata sui disturbi alimentari, che coinvolgono solo… - VirgiTorr : RT @minutrodivita: Da 'Una vita sottile' a #coloriamocidililla, ????? Chiara Gamberale, ambasciatrice del Fiocchetto Lilla! Il 15 marzo #co… - OpiSalerno : RT @FNInfermieri: I disturbi del comportamento alimentare più diffusi e conosciuti sono anoressia, bulimia e binge eating. In Italia ne sof… -