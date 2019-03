Viva il pi greco

ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2019) Oggi si celebra internazionalmente la giornata del pi-, in quanto la tradizione americana è di anteporre il numero del mese a quello del giorno, cioè, appunto 3/14. Il 14 marzo era anche il ...

gaetanovetri1 : Il 14 marzo è il Pi greco day, celebrazioni e gare in tutto il mondo. Provate anche voi i quiz - ErnestoTaveri : ORA BASTA !!! VIA GLI UOMINI VENDUTI RINNEGATI AD ATENE ... LA GRECIA E' IL FRONTE DI UN DIRITTO DEI POPOLI , VIA S… - giuseppebelli16 : @Ste22460 Si vede che conta solo il danaro e come arrivarci, come farlo, certo e' che non si apprende neppure l'Eco… -