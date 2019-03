Traffico Roma del 14-03-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 14 MARZOORE 8:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’ARDEATINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA , PIU’ AVANTI CODE PERTRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MAR. NEL QUADRANTE EST CODE PERDALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA CODE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI STA IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNIIN COLONNA A TRATTI SULLA VIA AURELIA E SU VIA AURELIA ANTICA SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA SULLA ...

