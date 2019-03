Lamborghini - La Urus fa impennare fatturato e vendite e ora arrivano le ibride

quattroruote

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Lacatapulta in avanti la". questo il titolo riservato dall'Audi al capitolo della relazione di bilancio dedicato alla Casa di Sant'Agata Bolognese e alle sue performance finanziarie che mostrano una crescita a doppia cifra sia per leche per i ricavi su livelli senza precedenti in 55 anni di storia del marchio emiliano.Un 2018 da record. L'anno scorso, definito come "l'inizio di una nuova era per la Casa" grazie proprio alla trasformazione indotta dal lancio della nuova Super-Suv, ha visto le consegne alla clientela crescere del 51%, arrivando a quota 5.750 unità. Ledella, iniziate solo a luglio, si sono attestate già a 1.761, ma laha riscontrato aumenti anche per gli altri due modelli in gamma. Le consegne del modello V12, l'Aventador introdotta nel 2011, sono aumentate del 3% (da 1.173 a 1.209 unità), ...

