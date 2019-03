I clandestini non entrano più Mai così pochi da nove anni

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Mettetela: i dati sono dati e non si possono mica smentire. Si potrà anche dissentire dalla linea imposta dal ministro Salvini: preferire i porti (e i confini) aperti è più che legittimo. Ma i numeri diffusi oggi dall'agenzia Frontex dimostrano che alzare il muro contro gli sbarchi indiscriminati, aiutare la Libia a bloccare le partenze e impedire alle Ong di fare il buono e il cattivo tempo nel Mar Mediterraneo ha portato a un risultato concreto. Quello di aver ridotto l'ingresso di immigrati irregolari in Italia riportandolo ai minimi da.Frontex a marzo ha infatti registrato solo 60 ingressi di migrantilungo la rotta del mediterraneo centrale, il 70% in meno rispetto a gennaio. Per la precisione, in Italia, il totale di ingressi illegali "nei primi due mesi dell'anno ha raggiunto i 260, cioè il 95% in meno rispetto al periodo corrispondente del 2018, ...

