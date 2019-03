Google fa sul serio | id Software e Ubisoft saranno all' evento della GDC 2019

Otto e mezzo - Borghi consulta Google sullo smartphone. La Gruber si arrabbia : Nessun disastro Brexit. Ne è convinto Claudio Borghi che a Otto e mezzo ha smentito i dati relativi ai posti di lavoro persi dal Regno Unito ancor prima della possibile uscita dall’Unione Europea.Dopo continui battibecchi con la Gruber, il deputato leghista ha preferito consultare Google per dare valore alle sue opinioni: “Io l’andamento lo misuro in base a disoccupazione, Pil e reddito pro-capite. Prendete questi dati e vedete se sta andando ...

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi "allo stesso tavolo" e parlare con le istituzioni, ma soprattutto "ascoltare i cittadini". E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. "Apertura e ...

Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM : Che ve ne pare di Windows 10 su uno smartphone Android? Eccolo in versione ARM avviarsi a bordo di un Google Pixel 3 XL in questo breve video.

Samsung pubblica One Hand Operation + sul Google Play Store : Samsung pubblica One Hand Operation + sul Google Play Store, rendendola disponibile ufficialmente per gli utenti italiani. Ecco le gesture a disposizione.

Google Assistant ora parla italiano sulle Android TV : sulle Android TV Google Assistant si aggiorna e incomincia a parlare l'italiano. Assieme alla lingua di Dante l'assistente di Google supporta ora altri tre idiomi raggiungendo così un totale di 8.

"Tutto inizia da un'idea" : su Google 350 mostre sulle invenzioni : ... musei, centri di ricerca come il CERN di Ginevra, da 23 paesi del mondo. Il progetto vede anche il lancio della nuova app di realtà aumentata sul "Big Bang" sviluppata dal CERN in collaborazione con ...

Google introduce la nuova barra di ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web : I tre siti web dedicati a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni stanno ricevendo degli aggiornamenti minori per allinearsi ulteriormente al Material Theme. Complessivamente, si tratta di un altro aggiornamento minore che rende i tre editor più coerenti con la home page di Google Drive.

Euronics regala Google Home - Chromecast 4K e 12 mesi di Infinity sull'acquisto di un TV OLED : Euronics regala Google Home, Chromecast 4K e 12 mesi di Infinity sull'acquisto di un TV OLED tra i modelli che sono stati selezionati. Interessante, no?

Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019.

Google si spiega sul caso Nest : il microfono integrato non avrebbe dovuto essere un segreto : Google mette chiarezza sulla faccenda di Nest Guard, e del microfono al suo interno di cui nessun utente sapeva nulla: si è trattato di un errore.

L'Active Edge dei Google Pixel 2 e 3 è ora disponibile sulle custom ROM : Active Edge dei Google Pixel è stata resa Open Source e quindi disponibile per l'utilizzo su custom ROM, anche se per ora è limitata ad alcuni dispositivi Pixel e selezionate versioni della ROM Dirty Unicorns.

Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store : Grazie gli sforzi messi in atto da Google, le applicazioni dannose rimosse dal Play Store sono aumentate del 55% nel corso dell'ultimo anno.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL regalano Pixel Stand e cover sul Google Store : AcquiStando un Google Pixel 3 o un Google Pixel 3 XL sullo Store ufficiale di Big G potete aggiungere gratuitamente al carrello due interessanti accessori: Google Pixel Stand e una cover, per un totale di 124 euro di omaggi.