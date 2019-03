Ginnastica | Vanessa Ferrari verso Baku | “Convivo con i dolori | stringo i denti per la

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019)si prepara ad affrontare la tappa della Coppa del Mondo diartistica che si disputerà nel weekend a(Azerbaijan). La Leonessa torna in pedana a tre settimane dal trionfo di Melbourne e il suo obiettivo è quello di incamerare punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: venerdì le qualificazioni alla trave e al corpo libero, domenica le eventuali finali.La bresciana, che ieri ha disputato la prova podio, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera (edizione Brescia): “Il problema principale è sempre legato ai tendini, perché se sto bene posso giocarmela ovunque. Essendo stata lontana dalle gare per oltre un anno non sapevo come avrebbero reagito: la prima è andata, faccio di tutto per raggiungere i miei obiettivi. Purtroppo sento ancora dolore, continuo a monitorare la situazione: per queste gare di Coppa del ...

OA_Sport : #ginnastica Vanessa Ferrari si lancia verso le gare di Baku: 'Convivo con i dolori, stringo i denti per la Coppa de… - filippo898 : RT @filippo898: Benritornata alla nostra Vanessa Ferrari, a melbourne ha finalmente vinto la tappa di coppa del mndo della ginnastica. Ed è… - OA_Sport : #ginnastica Road to Olympic Games, le italiane di interesse Nazionale. Tutte le azzurre per il progetto a cinque ce… -