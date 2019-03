GIANLUCA MASTELLI | FIDANZATO DI LUCIA BRAMIERI Video | ' con te la mia vita è cambiata'

Pomeriggio Cinque Lucia Bramieri presenta il suo fidanzato GIANLUCA Mastelli : Lucia Bramieri ha attraversato un lungo periodo di solitudine, ma ora si è fidanzata con un uomo più giovane di dieci anni, Gianluca Mastelli , e lo ha presenta to a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti nella puntata di “ Pomeriggio 5”. L’unione ha lasciato perplessi gli opinionisti in studio. Qualcuno ha messo in dubbio la sincerità dei sentimenti di Mastelli , ma ha anche riconosciuto la felicità negli occhi della vedova Bramieri . A essere ...

Lucia Bramieri e GIANLUCA MASTELLI del Trono Over : “Io ci voglio credere” : Pomeriggio 5, Lucia Bramieri presenta il fidanzato Gianluca Mastelli: dichiarazioni d’amore Lucia Bramieri ha trovato l’amore al fianco di Gianluca, un ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo averne parlato nello studio di Pomeriggio 5 alcune settimane fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha portato il suo uomo da Barbara d’Urso. I […] L'articolo Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over: ...