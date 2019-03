Gesualdo | esplode fabbrica di fuochi d' artificio | trovato il corpo di una persona

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Una violenta esplosione ha causato la distruzione di unadid’, in provincia di Avellino. La deflagrazione, avvertita con un forte boato dall’intera popolazione, è avvenuta nel primo pomeriggio del 14 marzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli di Avellino.L’esplosione e i soccorsi La terribile esplosione, seguita poi dalle fiamme che hanno distrutto la vegetazione circostante, è avvenuta questo pomeriggio intorno alle 15:30 in Irpinia, nel piccolo comune di(Av) in Contrada Pastena alla Via Prima Traversa IV Novembre. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato il primo sopralluogo insieme ai vigili del fuoco, è stata rinvenuta una vittima, ...

