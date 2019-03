Germania | grosso tornado travolge la citta' di Roetgen Devastate numerose case e

inmeteo

(Di giovedì 14 marzo 2019) Gli effetti delle importanti anomalie termiche positive registrate tra fine febbraio e inizio marzo sull'Europa centrale, dove addirittura si sono registrati oltre 15°C in più rispetto alle medie...

InMeteo : NEWS: Germania : grosso tornado travolge la città di Roetgen. Devastate numerose case e persone ferite - dottcorbelli : @bonnie379 Che non è >20 per 10 anni. Inflazione stessi anni in USA, Germania, Francia, UK? Non così diversa. Se… - Teresa10299937 : RT @solener0: Allora cari concittadini ricapitolando: Il #PD preferisce i #migranti Il #Papa preferisce gli #Islamici La #UE ci bastona La… -