Cosa devo considerare nella scelta del centro di PMA?

Atletica – Europei Indoor - Tamberi emozionato ma sicuro : “so Cosa devo fare” : Atletica: le sensazioni di Tamberi alla vigilia degli Europei Indoor Le sfide alla PlayStation con Jacobs (“L’ho stracciato con il videogame sull’Nba”), la serie tv Ozark da vedere su Netflix, una passeggiata in centro a Glasgow: la vigilia di Gianmarco Tamberi scorre serena. Venerdì 1° marzo nella giornata inaugurale degli Europei Indoor il primatista italiano sarà chiamato in pedana per la qualificazione dell’alto, quando in Italia ...

Matteo Salvini - la lezione a Renzi sull'arresto dei suoi genitori : Cosa devono imparare i piddini : Fino a martedì insulti reciproci e battutine velenose. Le classiche schermaglie tra rivali in politica. Ma da martedì sera tra Salvini e Renzi sono cambiati i toni. L' arresto dei genitori dell' ex premier non ha spinto il ministro dell' Interno a fare il gesto delle manette come un grillino ...

Cgil - Landini sale sul palco da neosegretario : “Scusatemi - devo fare una Cosa…”. E va verso la platea stupendo i presenti : Maurizio Landini era appena stato eletto segretario generale della Cgil dall’assemblea, col 92,7% dei voti, quando poco dopo essere salito sul palco per il discorso finale ha sorpreso tutti: “Scusatemi, devo fare una cosa… seguitemi”. Landini si è diretto verso la platea dove era seduta Susanna Camusso, segretaria generale uscente, che aveva appoggiato la sua candidatura. Video Facebook/Cgil L'articolo Cgil, Landini sale ...

Castelnuovo di porto - un migrante trasferito : “Avevo trovato un lavoro - ora perderò tutto. Cosa devo fare?” : Ja Ja Bari è un richiedente asilo del Guinea. Domani dovrà salire su un autobus e non sa ancora dove andrà. Arrivato in Italia due anni fa, è uno degli ospiti del cara Castelnuovo di porto dove è tutt’ora in corso lo sgombero e il trasferimento degli ospiti.”Io perdo tutto – dice – a luglio avevo trovato un lavoro e il mio capo mi ha detto che mi avrebbe fatto un contratto una volta rinnovato il permesso di soggiorno. Mi ...

Brexit - ecco Cosa devono fare i cittadini Ue residenti in Gb per non diventare clandestini : In attesa che governo e Parlamento inglese trovino la quadra sull' accordo per la Brexit da siglare con Bruxelles , entra in vigore dal 21 gennaio l'" EU Settlement Scheme ", la procedura per chiedere ...

Brexit - ecco Cosa devono fare i cittadini europei residenti nel Regno Unito per non diventare clandestini : Partita la nuova procedura per ottenere il visto permanente: coinvolti 3 milioni e mezzo di stranieri di cui 700mila italiani

Brexit - ecco Cosa devono fare i cittadini europei residenti nel Regno Unito per non diventare clandestini : Partita la nuova procedura per ottenere il visto permanente: coinvolti 3 milioni e mezzo di stranieri di cui 700mila italiani

Brexit - ecco Cosa devono i cittadini europei residenti nel Regno Unito : Partita la nuova procedura per ottenere il visto permanente: coinvolti 3 milioni e mezzo di stranieri di cui 700mila italiani

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno Cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Rinnovo Icardi – Vertice nella sede del club - parla Marotta : “se i tifosi devono preoccuparsi? Ecco Cosa dico” : Le parole di Marotta sul Rinnovo di Icardi dopo l’incontro con Ausilio e Zhang nella sede dell’Inter Il Rinnovo di Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del mondo del calcio. Oggi nella sede della squadra nerazzurra si è tenuto un incontro tra i vertici della società, al termine del quale Marotta ha fatto il punto sulla situazione: “non ho niente da dire, parleremo nella prossima settimana. I tifosi ...

Bonus cultura : Cosa devono fare i diciottenni per averlo? : «Sei del 2000? Per te 500€ da spendere in buoni». Si presenta così il sito in cui si devono registrare i 18enni per avere il Bonus cultura, i 500 euro da spendere entro l’anno 2019. Vale per chi ha compiuto 18 anni nel 2018, quindi i nati nel 2000. Vale per cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. C’è tempo fino al 30 giugno 2019 per ...