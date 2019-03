BOEING 737 MAX 8 | TUTTI I VELIVOLI A TERRA Un pilota ' Come se mi sfuggisse di mano'

BOEING lascia a terra tutti i 737 Max 8. FAA : Le indagini sulla tragedia aerea della Ethiopian Airlines stanno procedendo senza sosta, considerata anche l'urgenza di fare chiarezza sulla sicurezza dei Boeing 737 Max 8, già protagonisti di due enorme tragedie nel giro di pochi mesi. In queste ore, dopo la decisione dei Paesi di mezzo mondo di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8 in attesa di maggiori rassicurazione, la stessa azienda che li produce ha deciso di sospendere l'utilizzo di ...

Air Italy sostituisce il BOEING 737 con un A319 : Noleggiato finchè la situazione non verrà chiarita. Air Italy informa che, in seguito al fermo della propria flotta B737 Max 8 , in conformità con le direttive Easa ed Enac, ha organizzato la ...

Scatole nere del BOEING 737 Max della Ethiopian Airlines inviate a Parigi per indagini : Le Scatole nere del volo della Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa ad Addis Abeba sono state inviate a Parigi per essere analizzate: lo ha reso noto oggi la stessa compagnia aerea, secondo quanto riportano i media internazionali.Ieri l'Etiopia aveva scelto di affidare alla Germania le Scatole nere del Boeing 737 Max della compagnia aerea etiope, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei aveva declinato la richiesta per ...

BOEING 737 MAX 8 A TERRA IN TUTTO IL MONDO/ Trump 'Sicurezza popolo Usa prioritaria' : Il BOEING 737 Max 8 è stato bloccato in TUTTO il MONDO dopo lo schianto in Etiopia. Ecco l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Trump

BOEING 737 Max - l'agghiacciante retroscena. Altri due disastri sventati all'ultimo secondo - l'audio dei piloti : I Boeing 737 Max 8 e 9 a terra anche negli Usa. Il presidente americano Donald Trump si allinea alle posizioni di molti Altri Paesi nel mondo, sconvolti dal disastro dell'Ethiopian Airlines della scorsa domenica ad Addis Abeba (157 morti, 8 italiani) causato da un problema nel software in dotazione

Etiopia - in 40 Paesi a terra BOEING 737 : 04.00 Etiopia, in 40 Paesi a terra Boeing 737 Anche la Thailandia si unisce al gruppo di oltre 40 Paesi, Usa compresi, che hanno messo a terra i Boeing 737Max. Lo ha annunciato l'Autorità civile thailandese precisando che i voli dei Max 8 e 9 saranno temporaneamente sospesi fino alle 24 del 20 marzo. La decisione fa seguito all'incidente del volo 302dell'Ethiopian Airlines.

Disastro aereo Etiopia : Trump ferma i BOEING 737 Max 8 e 9 negli Usa : Donald Trump annuncia la firma di un provvedimento d’emergenza per fermare i boeing 737 MAX 8 e MAX 9 dopo il Disastro avvenuto domenica in Etiopia. Gli Stati Uniti si allineano quindi alle decisioni già adottate da un lungo elenco di paesi. “La sicurezza del popolo americano, di tutte le persone, è la nostra preoccupazione principale”, dice il presidente. “Il disatro dell’Ethiopian Airlines è stato tragico. La FAA ...

Trump lascia a terra tutti i BOEING 737 Max 8 | : Intanto la Germania declina la richiesta dell'Etiopia per l'analisi delle scatole nere. Saranno spedite in Francia

Aereo caduto - anche Trump blocca i BOEING 737 Max : «Stop immediato». Problema scatola nera : L'Etiopia ha scelto di affidare alla Germania le scatole nere del Boeing 737 Max precipitato domenica, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei declina la richiesta per...

Anche Trump "blocca" i B737 MAX 8 e 9. Il Presidente ENAC al Senato su "messa a terra" BOEING : Nel mondo sono 350. Ma ben 5.000 sono già stati venduti. E' necessaria la massima chiarezza su cosa sia accaduto tanto più che questo aereo, per i minori consumi e il minore impatto acustico era ...

Aereo caduto - Trump blocca i BOEING 737 Max. Scatole nere - scontro per decifrarle : La partita è diventata finanziaria e politica, non solo tecnica. Se ne è parlato ad Addis Abeba durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo fonti governative, il premier etiope ...