Avviso all' Europa | questa Juve fa paura a tutte le big

Allerta Meteo Sardegna : Avviso di criticità per burrasca di maestrale da stasera : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per forte vento di maestrale, sino a burrasca, su tutta l’Isola: l’avviso è valido da questa sera fino alla mattinata di venerdì 15 marzo. Sull’Isola sono attesi venti da nord ovest in intensificazione sulle coste settentrionali e occidentali. Giovedì 14 e venerdì 15 i picchi massimi con rinforzi sino a burrasca e burrasca forte, sempre sulle zone ...

Allerta Meteo - nuovo Avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo - Avviso della protezione civile per inizio settimana : “venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Lazio : da domani forti venti di burrasca - l’Avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Allerta Meteo - si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’Avviso della protezione civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo - Avviso della Protezione Civile : venti forti di burrasca in arrivo al Centro/Nord - ecco MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione in transito nella giornata di domani sull’Europa centrale, coinvolgerà marginalmente anche le regioni Centro-settentrionali italiane, determinando un’intensificazione della ventilazione, più significativa a quote di montagna ed alta collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo Avviso della protezione civile per il Centro/Sud : “ancora venti di burrasca da Nord/Est” [MAPPE e BOLLETTINI] : Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni Centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - pesante Avviso della protezione civile per il weekend : forti venti di burrasca in tutt’Italia - neve a bassa quota al Sud : Allerta Meteo – Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo - Avviso della Protezione Civile : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - Avviso della Protezione Civile per Lunedì 11 Febbraio : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - nuovo Avviso della Protezione Civile : ancora maltempo e venti di burrasca al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che ...

Allerta Meteo - pesantissimo Avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio : allarme rosso e arancione al Sud - i bollettini ufficiali [MAPPE] : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato un pesantissimo avviso di maltempo per le prossime ore, e in modo particolare per la giornata di domani, Martedì 5 Febbraio 2019. Il Ciclone posizionato sul mar Jonio alimenterà maltempo estremo sulle Regioni del Sud e soprattutto nella fascia Jonica calabrese e siciliana, e nella Sicilia tirrenica. C’è preoccupazione per le piogge torrenziali che colpiranno anche le montagne, ...