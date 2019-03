Acqua | ENEA brevetta sistema per rilevare sostanze nocive nella rete idrica

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) In occasione della Giornata Mondiale dell’(22 marzo),presenta unto in grado di stimare la concentrazione dialla salute, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Sviluppato dai ricercatoridi Portici (Napoli), in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell’acquedotto “Santa Sofia” gestito daCampania SpA.Il brevetto consente ai gestori del servizio idrico sia di stimare in tempo reale che di prevedere la concentrazione dei trialometani, vale a dire i sottoprodotti del cloro utilizzato contro i microrganismi patogeni e rendere potabili le acque lungo l’intero percorso, fino all’utente finale.“A contatto con la sostanza organica normalmente presente nelle acque, il cloro tende a reagire, formando i sottoprodotti della disinfezione ...

