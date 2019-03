The Social Network | il film stasera in tv su Rai 4 e in streaming online su RaiPlay

Cuccarini - gaffe su elezioni : HeaTher Parisi la punzecchia sui social - : La soubrette ha detto, rispondendo a una domanda in tv, che prima del 2018 non si votava per le Politiche da 10 anni. Ironie in Rete. E la frecciata della collega su Twitter non si è fatta attendere

Un anno senza Davide Astori - nel ricordo del calciatore - The Social Post : Se lui non c'è più la sua memoria, nel mondo del calcio, è ancora viva e forte. Un anno senza Davide L'inaspettato decesso di Astori ha avuto un impatto sconvolgente sullo sport in Italia . Per mesi ...

Wanda Nara : vita e opere di una vera 'ape regina' - The Social Post : Da qui iniziano i rumors e la cronaca di allora parla della donna che si è messa tra due amici. Ma Wanda coltiva la sua relazione con Icardi e il 19 gennaio del 2015 diventa mamma per la quarta volta ...

Quanti errori potrà commettere Nora in The Flash 5? Il grande annuncio di Danielle Panabaker sui social : The Flash 5 è tornata in onda qualche ora fa negli Usa con l'ultimo episodio di febbraio visto che la serie, proprio come Arrow 7, finirà in pausa per un mese. La programmazione americana si ferma mentre quella italiana presto prenderà il via su Mediaset Premium e Sky proprio con gli episodi attualmente in onda negli Usa con buona pace del pubblico che aspetta da settimane questa notizia. Fin qui tutto normale se non fosse che anche ...

Cagliari - Thereau regista... a luci rosse : un video hard fa impazzire i social : Usiamo il condizionale perché non c'è l'assoluta certezza. Ma chi l'ha visto - e a giudicare dai commenti che impazzano sui social si direbbe ormai che siano proprio tante tante persone - giura che ...

The Dark Side - decima puntata : il Teatro Sociale di Amelia - in Umbria : Qualcun altro dice di aver visto il suo mantello fluttuare nell'aria, mentre dall'oscurità dei palchetti osserva gli artisti provare gli spettacoli. Da scettico del paranormale, Sandro Giordano si ...

Barolo - The Green Experience : così i viticoltori "sostenibili" puntano di più sui social : La comunicazione digitale ha rivoluzionato il modo in cui le aziende raggiungono nuovo pubblico e possono raccontare il proprio lavoro. Coldiretti ha dedicato ai viticoltori aderenti alla rete The ...

Omicidio Stefania Crotti : è stata colpita 4 volte alla testa - The Social Post : Il caso di Stefania Crotti sta scuotendo le pagine di cronaca del nostro Paese. Oggi è stata effettuata l'autopsia che ha dato qualche elemento in più agli inquirenti che si occupano del caso. Cosa ha rivelato l'autopsia Il corpo di Stefania Crotti ha ...

Lorella Cuccarini - Striscia la Notizia le consegna il Tapiro per la lite social con HeaTher Parisi : Il secco botta e risposta con l’eterna rivale Heather Parisi, a colpi di frecciatine su sovranismo e paradisi fiscali, è valso a Lorella Cuccarini il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo è stato lunedì sera Valerio Staffelli, che la showgirl ha accolto con un abbraccio. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non si è fatto sfuggire però l’occasione di porre a Lorella una domanda spinosa sulla ...

«The Black Game» : cosa ci ha insegnato l’esperimento social di Netflix ispirato a «Bandersnatch» : Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4cosa accadrebbe se potessimo decidere della vita di una persona per dodici ore? È quello che ha provato a capire Netflix che, sull’onda dell’episodio speciale di Black Mirror Bandersnatch, ha proposto sul suo profilo Instagram una sfida interattiva: prendere le decisioni per conto di Pierpaolo, allenatore di una squadra di calcio di ...

HeaTher Parisi e Lorella Cuccarini è guerra via social : Le ballerine Heather Parisi e Lorella Cuccarini si sa non sono mai andate molto d’accordo da quando, entrambe erano vere e proprie star della tv italiana. E anche oggi, nonostante siano passati oltre vent’anni dalla loro rivalità da showgirl, non se le mandano certo a dire. Le dichiarazioni al settimanale “Oggi” della Cuccarini, in cui si dichiara filogovernativa e sovranista, attaccando l’Unione Europea e anche Papa Francesco, non ...

The Black Game - Netflix e l'esperimento sociale : Netflix colpisce ancora e dopo aver realizzato l'episodio interattivo di Black Mirror, Bandersnatch, il 16 gennaio ha invitato i suoi utenti sociale a giocare a The Black Game. La giornata di...

The Black Game - che cos’è e come funziona il gioco social ispirato a Black Mirror : È una specie di gioco interattivo quello che si sta svolgendo dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, e in particolare sulle Instagram Stories, di Netflix Italia: The Black Game è un’iniziativa promozionale legata a Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones è una vera e propria sfida ...

Governo - sfida social Salvini-Di Maio. Dirette 'estreme' on The road e in pista : Il bello della diretta , social, , o - meglio - la sua esasperazione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio ci hanno abituato da tempo a video e foto postati su Facebook e Twitter per arrivare ai loro '...