Pallanuoto | Serie A1 2019 | annullato lo 0-5 a tavolino tra Pro Recco e Posillipo La

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della ventesima giornata. Brilla Andrea Fondelli : Prosegue senza soste la regular season di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata. Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : risultati e classifica della ventesima giornata. Vittorie fondamentali per Savona e Canottieri : Nessun problema, come di consueto, per le prime della classe. ventesima giornata del campionato maschile di A1 di Pallanuoto fondamentale invece in chiave salvezza: Vittorie importantissime per quanto riguarda RN Savona e Canottieri Napoli. Andiamo a rivivere l’intero turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata. ventesima giornata CC Napoli-Nuoto Catania 8-7 CC Ortigia-Iren Quinto 8-7 Roma Lazio Nuoto-Pro Recco 6-22 RN Savona-CN ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : incroci interessanti per playoff e salvezza diretta - sul velluto le prime tre : La ventesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che segna il giro di boa del girone di ritorno ed è l’ultima prima dello stop per la Final Eight di Coppa Italia, presenta interessanti incontri in ottica post season, con scontri diretti per gli ultimi due posti a disposizione per la Final Six scudetto e per la ricerca della salvezza diretta. Sabato si inizia subito con lo scontro diretto per i playout tra Napoli e Catania, mentre poco ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica : Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le Capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità : Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby : La diciottesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma. Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Scudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto maschile serie B : Rari Nantes Imperia batte 'Dinamica' di Torino 8-7 / la cronaca : Nel post-gara, ha parlato Mister Fratoni:' Sono contento perchè siamo stati coraggiosi, giocando senza mai perderci d'animo

Pallanuoto - Serie A1 2019 : il Brescia stende la Sport Management e va in fuga con la Pro Recco : Il match più atteso della 17ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto finisce con un esito netto: Brescia supera per 8-3 la BPM Sport Management e va in fuga con la Pro Recco, che passa a Catania con un largo 8-17. Gli etnei si vedono raggiunti in fondo alla classifica dal Bogliasco, che incamera tre punti pesantissimi battendo per 12-10 il Napoli. Detto delle sfide di vertice e coda della graduatoria, in ottica Final Six fa rumore il tonfo ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : cadono Catania e Padova - volano Roma e Rapallo : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile porta in dote un verdetto: il dualismo tra Padova e Catania non esiste più. Le etnee cadono in casa contro la Roma per 4-6, le patavine perdono 8-7 in casa del Rapallo: a conferma di quanto visto in Coppa Italia, ormai sono quattro le squadre sullo stesso livello in campionato. Il Rapallo si porta così a due punti dalla vetta e può scavalcare Catania in caso di successo nel recupero ...