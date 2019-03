Guzzanti vittima di una truffa del suo manager | ' Avevo difficoltà anche a fare la spesa'

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Corrado, il popolare attore comico, sarebbe statodi unacolossale, perpetrata ai suoi danni da parte del suo storicoed amico Valerio Terenzio Trigona. Questa l'accusa dell'artista romano nei confronti del suo storico braccio destro, che in passato ha collaborato con altri mostri sacri del panorama italiano come Lucio Dalla, Ron, Gianni Morandi e Ornella Vanoni.I fatti, accaduti circa dieci anni fa, sono diventati di dominio pubblico solo in queste ore. Interrogato in aula dal pm Antonio Carlucci del tribunale Monocratico di Roma l'attore ha raccontato nei particolari la sua disavventura....

