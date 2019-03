Google Fit per Wear OS si arricchisce di una modalità GPS a basso consumo

Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS : Con un banner in evidenza su fit.Google.com Google ha rivelato al mondo la sua decisione di chiudere il client desktop di Google Fit il 19 marzo, per concentrare gli sforzi sull'aggiunta di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza di Google Fit per i dispositivi mobili e gli indossabili Android. L'articolo Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS proviene da TuttoAndroid.