Emanuela Tittocchia shock a Mattino Cinque | ' Ho avuto un rapporto particolare con un

Mattino 5 - bufera su Emanuela Tittocchia : 'Sono innamorata di un bambino di 11 anni' : A seguito degli sviluppi del caso dell'insegnante che ha avuto una relazione e successivamente un figlio da un suo allievo adolescente di soli 14 anni, a Mattino 5 si è deciso di trattare l'argomento invitando numerosi ospiti. Non tutto è andato come sperato: Emanuela Tittocchia ha infatti dichiarato di appoggiare la professoressa perché lei stessa prova amore nei confronti di un bambino di 11 anni, ora 14enne. Emanuela Tittocchia : 'Sono ...

Dal caso Fogli-Corona a Emanuela Tittocchia che parla del suo rapporto con un undicenne : qualcuno aiuti Mediaset a uscire dalle sabbie mobili : Quanto si può scivolare al di sotto del punto minimo della mancanza di pudore? Ce l’eravamo chiesti solo una settimana fa, a proposito del caso “ Fogli-Corona “, quando all’ex cantante dei Pooh, l’ex re dei paparazzi aveva comunicato in diretta durante L’Isola dei Famosi il tradimento della moglie, a suon di “cornuto” e “vecchio“. Un momento di televisione (facciamo finta che non sia lo ...

Emanuela Tittocchia spiazza la Panicucci : “Con un 11enne ho avuto…” : Federica Panicucci sconvolta dalle dichiarazioni di Emanuela Tittocchia In questi ultimi giorni ha fatto sicuramente molto discutere il fatto che una donna di 35 anni abbia dato alla luce un bambino concepito con un ragazzino di 14 anni. Motivo per cui questo argomento è stato affrontato anche da Federica Panicucci a Mattino 5, parlandone con i suoi numerosi ospiti, tra i quali anche Emanuela Tittocchia , la quale ha fatto una clamorosa ...

Pomeriggio 5 : Biagio D'Anelli e Flavia Vento insieme a San Valentino - Emanuela Tittocchia : "Una buffonata" : Continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 le vicende amorose di Biagio D'Anelli , ex-concorrente della casa del Grande Fratello, combattuto ed ammirato da tante delle donne che spesso siedono alla corte di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, anche oggi. Questa volta galeotto fu San Valentino , che ha offerto l'occasione ideale per il campano per mettere in gioco tutte le carte sul tavolo con Flavia Vento , casta da tre anni e affascinata ...

Emanuela Tittocchia torna da Mariano Catanzaro : "Non è facile fidarmi totalmente - ma quando sto con lui sto bene" : A una settimana dall'intervista rilasciata da Mariano Catanzaro a Novella 2000, in cui l'ex tronista campano di Uomini e Donne aveva confessato di sperare in un riavvicinamento con l'ex Emanuela Tittocchia, ecco la risposta dell'attrice di Centovetrine, direttamente dalle colonne del settimanale Spy di Alfonso Signorini.L'opinionista di Barbara d'Urso, che si sarebbe allontanata dal modello per paura che l'uomo si fosse legato a lei solo ...