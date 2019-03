Emanuela Tittocchia shock a Mattino 5 | «In un certo senso | mi sono innamorata di un

davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2019)CinqueDichiarazionenell’appuntamento odierno diCinque. Nel corso del dibattito sul caso della professoressa incinta di un suo alunno, l’opinionistaha infatti svelato a Federica Panicucci di nutrire un affetto particolare per un adolescente, attualmente quattordicenne ma conosciuto dalla donna quando aveva soltanto 11 anni. Le controverse frasi dellahanno creato molto rumore in studio (e non solo!).Invitata dalla Panicucci a chiarire meglio la sua posizione,ha esordito così:E’ molto difficile per me, soprattutto in questo contesto, parlare di questa cosa perché il limite è sempre molto sottile; misentita dire anche delle cose un po’ spiacevoli. A me vengono i brividi quando leggo i messaggi che questa signora scriveva a questo ragazzo perché, per me, è impensabile. Però ...

