Zidane al Real cambia tutto | ora è battaglia tra Juve e Inter per Conte

Meglio il Real della Juve : ecco perché Zidane ha deciso di tornare a Madrid : Aveva lasciato il Real Madrid all'apice del calcio europeo dopo aver messo tre Champions League in bacheca e ora torna con una squadra a pezzi e un ambiente gonfio di rabbia. Zinedine Zidane riparte ...

Zidane al Real Madrid : tre nomi per la panchina della Juventus : Secondo Tuttosport , ora lo scenario più probabile è la permanenza di Allegri in alternativa a Deschamps , ct della Francia campione del mondo. Sullo sfondo c'è un altro ritorno: quello di Conte .

Real - tre super acquisti per Zidane - : Zidane ha deciso di tornare a guidare il Real Madrid. Una scelta non semplice ma, al francese, è stato promesso molto da parte di Florentino Perez, numero uno del club. Innanzitutto, come riportato da ...

Zidane - il ritorno del re : "Mi volevano in tanti ma il Real è casa mia" : Via Solari: altra rivoluzione Perez, sbigottito allora come oggi, non ha potuto fare altro che riprendere in mano la sua coperta di Linus, l'amato ZZ, 'il miglior allenatore del mondo', prostrandosi ...

Il Real Madrid 'ruba' Zidane ad Agnelli : così cambiano le mosse della Juve : Di altro avviso erano Pavel Nedved e Fabio Paratici , rispettivamente vicepresidente e responsabile dell'area Sport del club, che in caso di addio ad Allegri preferirebbero invece un tecnico più '...

Zidane ritorna al Real - la Juventus dovrà pensare ad altri eventuali sostituti di Allegri : Il Real Madrid ha ufficializzato l'esonero di Santiago Solari, scegliendo come successore colui che lasciò la panchina esattamente 10 mesi fa, ovvero Zinedine Zidane. Al tecnico francese, capace di vincere le ultime 3 Champions, è stato offerto un contratto fino al 30 giugno 2022. "Felice di tornare a casa, non potevo dire di no a Florentino" ha dichiarato nella sua prima conferenza da 'figliol prodigo'. Ricostruire una squadra dopo una stagione ...

Real - Zidane : 'Tante cose devono cambiare' - : Torna il miglior allenatore del mondo'. Il vincitore delle ultime tre Champions si è presentato così: 'Sono felice di essere tornato a casa. Voglio lavorare e riportare il Club dove merita. È una ...

Real Madrid - Zidane si ri-presenta : "Era impossibile dire di no" : Torna al Madrid il miglior allenatore del mondo, siamo orgogliosi di averti di nuovo con noi. Rappresenti la grandezza del club, ti ringrazio per la lealtà, rappresenti davvero la grandezza di questo ...

Zidane si ripresenta : “Volevo tornare qui. Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di parlarne” : Conferenza di presentazione del neo-allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, siamo consapevoli del ...

Real Madrid - Zidane : «Felice di tornare a casa. Ronaldo? Non è un tema da discutere» : Madrid - Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid . Il francese aveva lasciato i blancos la scorsa estate dopo aver vinto tre Champions League di fila e, ad appena dieci mesi dal suo addio, ha deciso ...

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...

Real : Zidane - felice di tornare a casa : ANSA, - ROMA, 11 MAR - ''E' un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa e sono felice di ricominciare a lavorare''. Zinedine Zidane comincia così la sua prima conferenza stampa ...

Real Madrid - Zidane si (ri)presenta : “questa è casa mia. Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa posso dire” : Il francese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa. Voglio riportare il Real Madrid ai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“. LaPresse/EFE Lo dice Zinedine Zidane nel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, il club con il quale ha vinto tre ...